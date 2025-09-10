Genova: Flotilla, studenti universitari 'Cambiare rotta' occupano Rettorato

Dopo il secondo attacco di questa notte a una barca della Global Sumud Flotilla a Tunisi gli studenti del collettivo Cambiare Rotta avviano la mobilitazione di solidarietà agli attivisti e occupano il rettorato dell'Università di Genova in via Balbi 5. Un'altra delle numerose manifestazioni tenutesi a Genova dal 7 ottobre 2023.

"Siamo qui per cominciare un presidio permanente - dicono - e abbiamo montato le tende anche perché il rettore dell'Università di Genova è uno dei pochi a non aver espresso solidarietà alla Global Sumud Flotilla".

"Dai portuali di Genova è nata una promessa che anche dall'Università vogliamo rinnovare - dicono gli studenti - se succede qualcosa alla Flotilla c'è un equipaggio di terra determinato a bloccare tutto, dai porti alle università, Sarà sciopero generale in tutto il Paese".

Il viaggio della Flotilla è "una sfida a Israele e al progetto sionista e come studenti non possiamo che supportare dai nostri atenei questa importante missione umanitaria e condannare lo Stato di Israele. È una sfida però anche al governo italiano - aggiungono - da troppo tempo complice di Israele attraverso legami diretti e strumenti come la formazione e la ricerca. Non siamo più disposti a tollerare il terrorismo di Israele e la sua completa impunità e vogliamo la rottura immediata di ogni rapporto politico, economico, militare, accademico".

