Genova–Florida: collaborazione strategica nei porti e nella logistica. Visita istituzionale al sistema portuale ligure

In occasione della seconda riunione del Florida–Italy Ports & Logistics MOU Working Group, ospitata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nelle sale di Palazzo San Giorgio, una delegazione composta da Mr. Jared W. Perdue, Florida Secretary of Transportation (Florida Department of Transportation), dal Vice Ministro Edoardo Rixi, dal Presidente dell’AdSP Matteo Paroli, dall’Ammiraglio Massimiliano Nannini, Capo di Gabinetto della Regione Liguria, e dal Capitano di Vascello della Capitaneria di Porto di Genova Marco Nobile ha effettuato una visita al porto di Genova, dapprima via mare e successivamente in elicottero, per apprezzarne l’estensione e il contesto territoriale in cui si inserisce.

“Abbiamo voluto mostrare al Segretario ai Trasporti della Florida Jared W. Perdue, insieme al viceministro Edoardo Rixi, la complessità e la ricchezza del sistema portuale genovese. – ha dichiarato il Presidente Matteo Paroli – Dopo una visita dei bacini portuali dal mare, il sorvolo ha permesso di illustrare la vocazione multipurpose di Sampierdarena, le specializzazioni container di Pra’, lo stato dei lavori della nuova diga foranea e il ruolo dell’aeroporto di Genova, di cui l’Autorità di sistema detiene il 60%. La prospettiva aerea ha evidenziato anche la particolare morfologia ligure, con colline a ridosso della costa, che rende più complesso e costoso realizzare e ammodernare infrastrutture rispetto, ad esempio, alla Florida. È il caso delle autostrade, dove la costruzione di un solo chilometro richiede investimenti molto più elevati. Questo contesto e l’impegno di oltre un miliardo di euro destinato all’ultimo miglio, sostenuto dal governo, hanno colpito il nostro ospite, dimostrando la volontà dell’Italia di assicurare a Genova un ruolo centrale nei traffici internazionali e di rafforzare i rapporti con partner strategici come la Florida. L’auspicio è che questa visita apra a nuove collaborazioni su temi chiave come innovazione ed energia. Un ringraziamento va infine al Comando generale e alla Capitaneria di Porto per il contributo determinante a questa iniziativa.”

“Il sopralluogo in elicottero con il Segretario ai Trasporti della Florida è stata un’occasione preziosa per mostrare l’avanzamento di una delle più grandi opere infrastrutturali del Mediterraneo, la nuova diga foranea. – così il Vice Ministro Edoardo Rixi – Interventi di questa portata non solo rafforzano la competitività del nostro sistema portuale, ma dimostrano la capacità del Porto di Genova di essere un punto di riferimento strategico per i traffici internazionali. Vogliamo che i nostri partner vedano con i propri occhi il potenziale di Genova e della Liguria, che si candidano a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo dei collegamenti marittimi globali”.

