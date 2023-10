Genova, Fiab e #genovaciclabile scrivono a Bucci: "Intollerabile situazione Via di Francia"

La pista ciclabile di Via di Francia è interrotta ormai da circa un anno a causa dei lavori di riqualificazione del nodo di San Benigno e la vita dei ciclisti urbani transitanti per quel passaggio quasi obbligato si è complicata non poco.

“Non vogliamo contestare i cantieri che qui come in altre parti della città sono necessari per la riqualificazione della viabilità genovese ma lamentiamo una scarsa attenzione per la mobilità ciclistica quando vengono interrotti i percorsi ciclabili senza fornire adeguate soluzioni alternative” dice Romolo Solari, Presidente di FIAB Genova.

Alessandra Repetto, fondatrice del gruppo social #genovaciclabile, aggiunge: “Riceviamo segnalazioni continue per una soluzione che dura da circa un anno e per cui era stato suggerito al comune un percorso alternativo (che avrebbe richiesto solo cartellonistica) che non è mai stato messo in atto. E peggio ancora alcune persone hanno rinunciato alla bici per la pericolosità. E’ questo il modo di incentivare le mobilità ciclistica?”.

Le due associazioni evidenziano che per la pianificazione, nazionale, regionale e metropolitana la mobilità ciclistica ha pari dignità rispetto le altre forme di mobilità "ma nei fatti a Genova ci troviamo con cantieri che costringono il ciclista a percorrere tratti di strada estremamente pericolosi senza che nessuno abbia minimamente pensato a mitigare il suo rischio".

“Quando poi notiamo che la pista ciclabile non è più interessata dal cantiere ma è diventata un deposito di barriere jersey ed in parte parcheggio abusivo il tutto diventa assolutamente intollerabile. Non abbiamo mai ricevuto risposte esaustive dagli uffici preposti che abbiamo interpellato più volte. Speriamo che il Sindaco intervenga - concludono Solari e la Repetto - prima che ci scappi l’incidente grave”