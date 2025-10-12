Genova, festa per gli 80 anni di Confcommercio: premiate le imprese associate

GENOVA - Confcommercio Genova ha celebrato oggi, domenica 12 ottobre, gli 80 anni di attività premiando le imprese associate con oltre 60, 70 e 80 anni di adesione al Centro Congressi Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

All’evento hanno preso parte tra gli altri:

• Carlo Sangalli, presidente nazionale Confcommercio (in collegamento)

• Silvia Salis, sindaca di Genova

• Tiziana Beghin, assessore al Commercio e Turismo del Comune di Genova

• Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo Economico di Regione Liguria

• Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova

A fare gli onori di casa è stato il presidente provinciale Alessandro Cavo, che ha aperto la giornata alle con le prime premiazioni dedicate alle aziende con oltre 30, 40 e 50 anni di adesione all’associazione.

La cerimonia di Genova è stata dedicata a Paolo Odone, indimenticato presidente

dell’associazione: a tutte le imprese premiate è stato donato il libro, scritto da Franco

Manzitti, “Paolo Odone: una vita per l’Ascom e per Genova”, simbolo di un legame

di radici, comunità e amore per la città.

Dal 1945 Confcommercio Genova è parte della storia economica e sociale della città

e della sua provincia. Nata per rappresentare le imprese del commercio e del turismo,

negli anni è cresciuta e cambiata insieme al territorio, aprendosi alla logistica,

ai trasporti e alle professioni. Oggi, nell’ottantesimo anniversario, guarda al futuro

con la stessa determinazione, consapevole del ruolo del terziario di mercato

come motore di sviluppo e innovazione per Genova e per l’Italia.

“E’ emozionante celebrare gli ottant’anni di Confcommercio Genova: una storia fatta

di impegno, di battaglie, di conquiste e soprattutto di persone che hanno dato

identità e futuro alla nostra città - ha detto Alessandro Cavo, presidente Confcommercio

Genova -. E’ poi ancora più emozionante farlo dedicando questa giornata

a Paolo Odone, presidente e amico indimenticabile, che ci ha lasciato un’associazione

forte e proiettata verso il domani. Il commercio di vicinato è molto più che

economia: è luce nelle strade, sicurezza nei quartieri, qualità della vita per tutti.

Chiediamo alle istituzioni politiche concrete per sostenere le imprese e contrastare

la desertificazione commerciale. Le sfide di oggi si chiamano innovazione, formazione

e sostenibilità, e su questi fronti continueremo a lavorare con determinazione.

Genova ha bisogno dei suoi commercianti e i commercianti hanno bisogno di Genova

- ha concluso Cavo -. Continuiamo insieme a costruire questa storia che dura

da ottant’anni e che guarda con fiducia al futuro”.

Presente a Genova Lino Enrico Stoppani, vice presidente vicario della Confcommercio,

mentre il presidente nazionale Carlo Sangalli è intervenuto con messaggio

video di grande valore istituzionale e umano, in cui ha ricordato anche il rapporto di

amicizia e stima con Paolo Odone.

“Confcommercio Genova riveste una grande importanza all’interno della Confcommercio

- ha evidenziato Sangalli -. Inoltre, l’iniziativa legata al libro in ricordo di

Paolo Odone mi ha particolarmente toccato: Paolo è stato un punto riferimento politico

e sindacale per tutti noi e, per me in particolare, anche un grande amico. Gli 80

anni della Confcommercio non sono 80 anni di nostalgia ma di consapevolezza: la

nostra è una storia collettiva - ha concluso Sangalli - in cui decennio dopo decennio

ci siamo scoperti protagonisti del divenire d’Italia, come ci ha definiti il presidente

della Repubblica Sergio Mattarella”.

“Oggi festeggiamo le imprese longeve che da 60, 70 o addirittura 80 anni fanno

parte di Confcommercio Genova - ha detto Luigi Attanasio, presidente della Camera

di Commercio di Genova -. Pensiamo a quante storie ci siano dietro questi

numeri: famiglie che hanno tramandato un mestiere di generazione in generazione,

negozi che hanno resistito a crisi, guerre, pandemie e cambiamenti epocali, ma che

sono ancora lì - aperti, solidi, riconoscibili. Sono loro la spina dorsale dell’economia

genovese e di quella italiana, rappresentano stabilità, fiducia, continuità. Ma questo

ottantesimo ha anche un significato particolare per me e per molti colleghi della

Giunta camerale - ha aggiunto Attanasio -: è l’occasione per ricordare il mio predecessore

Paolo Odone, un uomo che ha guidato con intelligenza, passione e soprattutto

visione sia l’Ascom che la Camera di Commercio. Ma che soprattutto amava

profondamente la sua città, e ha dedicato ogni giorno della sua presidenza a farla

crescere, a renderla più viva, più aperta, più competitiva”.

Hanno preso parte alla cerimonia anche la sindaca di Genova Silvia Salis, l’assessore

al Commercio e Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin e Alessio Piana,

consigliere di Regione Liguria con delega allo Sviluppo Economico.

Sono state ben 425 le imprese premiate per la fedeltà associativa a Confcommercio

Genova. In dettaglio:

• oltre 30 anni di adesione alla Confcommercio: 157 imprese;

• 40 anni: 103 imprese;

• 50 anni: 67 imprese;

• 60 anni: 30 imprese;

• 70 anni: 21 imprese;

• oltre 80 anni: 47 imprese.

Oltre alle imprese, sono stati conferiti riconoscimenti a ben 51 dirigenti che, nel

tempo, hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell’associazione e del

sistema sul territorio. Il tributo è stato esteso anche agli attuali Vice Presidenti e

membri di Giunta, per il prezioso e quotidiano apporto, e a tutti i dipendenti del sistema

Confcommercio, riconosciuti come motore fondamentale per l'attività e l'operatività

associativa.

Tra le imprese premiate, particolarmente significativo è stato il riconoscimento destinato

alla Rolla Traverso & Storace di Fernando Traverso, presidente e amministratore

delegato. Il suo legame con l'associazione è storico: è il figlio di Armando

Traverso, il primo presidente dell'allora Associazione Commercianti della Provincia

di Genova, a cui l'associazione ha intitolato il proprio Salone di Rappresentanza.

Ferdinando Traverso, per molti anni presidente di un sindacato aderente a Confcommercio

Genova attivo nel settore del commercio e della distribuzione di materiali

ferrosi e non ferrosi, ha dato un contributo fondamentale all'associazione. La

sua preziosa presenza, anche attraverso la valida rappresentanza dell'Associazione

in numerosi enti esterni, è stata un pilastro nel tempo. Ferdinando Traverso diventerà

presidente onorario legato a vita alla Rolla Traverso e Storace SpA

