Genova, festa per gli 80 anni di Confcommercio: premiate le imprese associate
di Simone Galdi
GENOVA - Confcommercio Genova ha celebrato oggi, domenica 12 ottobre, gli 80 anni di attività premiando le imprese associate con oltre 60, 70 e 80 anni di adesione al Centro Congressi Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.
All’evento hanno preso parte tra gli altri:
• Carlo Sangalli, presidente nazionale Confcommercio (in collegamento)
• Silvia Salis, sindaca di Genova
• Tiziana Beghin, assessore al Commercio e Turismo del Comune di Genova
• Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo Economico di Regione Liguria
• Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova
A fare gli onori di casa è stato il presidente provinciale Alessandro Cavo, che ha aperto la giornata alle con le prime premiazioni dedicate alle aziende con oltre 30, 40 e 50 anni di adesione all’associazione.
La cerimonia di Genova è stata dedicata a Paolo Odone, indimenticato presidente
dell’associazione: a tutte le imprese premiate è stato donato il libro, scritto da Franco
Manzitti, “Paolo Odone: una vita per l’Ascom e per Genova”, simbolo di un legame
di radici, comunità e amore per la città.
Dal 1945 Confcommercio Genova è parte della storia economica e sociale della città
e della sua provincia. Nata per rappresentare le imprese del commercio e del turismo,
negli anni è cresciuta e cambiata insieme al territorio, aprendosi alla logistica,
ai trasporti e alle professioni. Oggi, nell’ottantesimo anniversario, guarda al futuro
con la stessa determinazione, consapevole del ruolo del terziario di mercato
come motore di sviluppo e innovazione per Genova e per l’Italia.
“E’ emozionante celebrare gli ottant’anni di Confcommercio Genova: una storia fatta
di impegno, di battaglie, di conquiste e soprattutto di persone che hanno dato
identità e futuro alla nostra città - ha detto Alessandro Cavo, presidente Confcommercio
Genova -. E’ poi ancora più emozionante farlo dedicando questa giornata
a Paolo Odone, presidente e amico indimenticabile, che ci ha lasciato un’associazione
forte e proiettata verso il domani. Il commercio di vicinato è molto più che
economia: è luce nelle strade, sicurezza nei quartieri, qualità della vita per tutti.
Chiediamo alle istituzioni politiche concrete per sostenere le imprese e contrastare
la desertificazione commerciale. Le sfide di oggi si chiamano innovazione, formazione
e sostenibilità, e su questi fronti continueremo a lavorare con determinazione.
Genova ha bisogno dei suoi commercianti e i commercianti hanno bisogno di Genova
- ha concluso Cavo -. Continuiamo insieme a costruire questa storia che dura
da ottant’anni e che guarda con fiducia al futuro”.
Presente a Genova Lino Enrico Stoppani, vice presidente vicario della Confcommercio,
mentre il presidente nazionale Carlo Sangalli è intervenuto con messaggio
video di grande valore istituzionale e umano, in cui ha ricordato anche il rapporto di
amicizia e stima con Paolo Odone.
“Confcommercio Genova riveste una grande importanza all’interno della Confcommercio
- ha evidenziato Sangalli -. Inoltre, l’iniziativa legata al libro in ricordo di
Paolo Odone mi ha particolarmente toccato: Paolo è stato un punto riferimento politico
e sindacale per tutti noi e, per me in particolare, anche un grande amico. Gli 80
anni della Confcommercio non sono 80 anni di nostalgia ma di consapevolezza: la
nostra è una storia collettiva - ha concluso Sangalli - in cui decennio dopo decennio
ci siamo scoperti protagonisti del divenire d’Italia, come ci ha definiti il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella”.
“Oggi festeggiamo le imprese longeve che da 60, 70 o addirittura 80 anni fanno
parte di Confcommercio Genova - ha detto Luigi Attanasio, presidente della Camera
di Commercio di Genova -. Pensiamo a quante storie ci siano dietro questi
numeri: famiglie che hanno tramandato un mestiere di generazione in generazione,
negozi che hanno resistito a crisi, guerre, pandemie e cambiamenti epocali, ma che
sono ancora lì - aperti, solidi, riconoscibili. Sono loro la spina dorsale dell’economia
genovese e di quella italiana, rappresentano stabilità, fiducia, continuità. Ma questo
ottantesimo ha anche un significato particolare per me e per molti colleghi della
Giunta camerale - ha aggiunto Attanasio -: è l’occasione per ricordare il mio predecessore
Paolo Odone, un uomo che ha guidato con intelligenza, passione e soprattutto
visione sia l’Ascom che la Camera di Commercio. Ma che soprattutto amava
profondamente la sua città, e ha dedicato ogni giorno della sua presidenza a farla
crescere, a renderla più viva, più aperta, più competitiva”.
Hanno preso parte alla cerimonia anche la sindaca di Genova Silvia Salis, l’assessore
al Commercio e Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin e Alessio Piana,
consigliere di Regione Liguria con delega allo Sviluppo Economico.
Sono state ben 425 le imprese premiate per la fedeltà associativa a Confcommercio
Genova. In dettaglio:
• oltre 30 anni di adesione alla Confcommercio: 157 imprese;
• 40 anni: 103 imprese;
• 50 anni: 67 imprese;
• 60 anni: 30 imprese;
• 70 anni: 21 imprese;
• oltre 80 anni: 47 imprese.
Oltre alle imprese, sono stati conferiti riconoscimenti a ben 51 dirigenti che, nel
tempo, hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell’associazione e del
sistema sul territorio. Il tributo è stato esteso anche agli attuali Vice Presidenti e
membri di Giunta, per il prezioso e quotidiano apporto, e a tutti i dipendenti del sistema
Confcommercio, riconosciuti come motore fondamentale per l'attività e l'operatività
associativa.
Tra le imprese premiate, particolarmente significativo è stato il riconoscimento destinato
alla Rolla Traverso & Storace di Fernando Traverso, presidente e amministratore
delegato. Il suo legame con l'associazione è storico: è il figlio di Armando
Traverso, il primo presidente dell'allora Associazione Commercianti della Provincia
di Genova, a cui l'associazione ha intitolato il proprio Salone di Rappresentanza.
Ferdinando Traverso, per molti anni presidente di un sindacato aderente a Confcommercio
Genova attivo nel settore del commercio e della distribuzione di materiali
ferrosi e non ferrosi, ha dato un contributo fondamentale all'associazione. La
sua preziosa presenza, anche attraverso la valida rappresentanza dell'Associazione
in numerosi enti esterni, è stata un pilastro nel tempo. Ferdinando Traverso diventerà
presidente onorario legato a vita alla Rolla Traverso e Storace SpA
