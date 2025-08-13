Genova, Ferragosto a luci rosse: boom per le escort in città

Mentre a Genova e in Liguria le spiagge si affollano, c’è un altro settore che segna un sorprendente +12% a Genova: quello del sex work.

Secondo i dati di Escort Advisor, il principale portale europeo di recensioni specifiche, Genova è una delle città italiane in cui si registra la crescita più marcata di profili attivi di escort nella prima metà di agosto rispetto a luglio. A confermarlo anche i dati di Google Trends, che segnalano un’impennata nelle ricerche legate a “escort”, “incontri escort” e “escort advisor” in corrispondenza dell’11 agosto, proprio nel cuore della settimana di Ferragosto.

Una città che “non va in vacanza” - Nel confronto con altre grandi città, Genova si posiziona accanto a centri come Milano, Bologna e Verona, tutte con un aumento del 12% dei profili attivi. Ma se in queste città è l’offerta ad aumentare, a Genova si affianca anche una domanda crescente, con visualizzazioni dei profili che superano quelle dello stesso periodo nel 2024. “Sono rimasti più cittadini in città durante le ferie, ed evidentemente la ricerca di compagnia si è spostata su altri fronti,” spiega un portavoce di Escort Advisor. “Genova sta vivendo un’estate diversa: meno ombrelloni, più appuntamenti.”

Genova, il picco l'11 agosto - Non si tratta solo di curiosità online. I numeri mostrano un aumento reale dell’attività. La città ha visto un’espansione del mercato legato agli incontri intimi, con un’offerta sempre più strutturata e digitalizzata. Le recensioni, i profili, le interazioni e la fidelizzazione degli utenti contribuiscono a rendere Genova un punto caldo anche nel mese di agosto. In particolare, il giorno 11 agosto emerge come data simbolo: in quella giornata Escort Advisor ha registrato i massimi annuali di traffico per termini legati al settore, superando i livelli del 2024. A livello nazionale, la parola chiave “escort” ha toccato quota 100 su Google Trends, indicando il picco assoluto d’interesse online.

