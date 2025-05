Genova, fermato con hashish nascosto negli slip e 220 euro in contanti: arrestato 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato in serata dalla Polizia a Genova dopo essere stato sorpreso con un panetto di hashish nascosto negli indumenti e denaro in contanti. L’uomo, già deferito nei giorni precedenti per reati analoghi, è stato trasferito in carcere in attesa della convalida dell’arresto.

Controlli – L’intervento è avvenuto intorno alle 21.45 in Corso Torino, durante un servizio di controllo ordinario condotto da una volante dell’U.P.G.S.P. Gli agenti hanno riconosciuto il 21enne, già noto per reati contro il patrimonio, mentre camminava verso mare. Fermato per un controllo, ha mostrato subito segni di nervosismo.

Hashish – Nel corso della perquisizione, il ragazzo ha spontaneamente consegnato una dose di hashish che teneva in tasca. La successiva ispezione ha portato al rinvenimento, nascosto negli slip, di un panetto della stessa sostanza del peso di 100 grammi, un telefono cellulare e 220 euro in contanti custoditi in una borsa a tracolla.

Perquisizione – Gli agenti hanno poi esteso i controlli all’abitazione del giovane, dove sono stati trovati diversi materiali utilizzati per il confezionamento della droga e un coltello con lama di 11 centimetri, nascosto in un comodino.

Precedenti – Dagli accertamenti è emerso che il 21enne era già stato denunciato nei giorni precedenti per detenzione a fini di spaccio: in quell’occasione gli erano stati sequestrati circa 300 grammi di hashish e 2.800 euro in contanti. Ora è stato trasferito nel carcere di Marassi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.