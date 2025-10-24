Genova, fermata la presunta “piromane dei cassonetti”: colta sul fatto dalla Polizia Locale

È stata fermata ieri pomeriggio una donna italiana di 67 anni, sospettata di essere la responsabile degli incendi che, nelle ultime settimane, hanno interessato diversi cassonetti della città, dal centro fino a Sampierdarena e Valpolcevera, creando preoccupazione tra i cittadini.

L’operazione è stata condotta dalla Polizia Locale, che aveva avviato da giorni controlli mirati grazie alle segnalazioni dei cittadini e al sistema di videosorveglianza urbana. Gli agenti, attraverso l’analisi delle immagini e appostamenti sul territorio, sono riusciti a individuare la zona di residenza della sospettata e a predisporre un servizio di controllo specifico.

Ieri, a Rivarolo, la donna è stata sorpresa mentre tentava di dare fuoco a un cassonetto della carta con un accendino da cucina a fusto lungo. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di fermarla in flagranza di reato.

La donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per incendio aggravato, secondo quanto previsto dall’articolo 424 del Codice Penale. Rimane valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

«Questo risultato dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e Polizia Locale – ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi –. Le segnalazioni puntuali e la fiducia che i genovesi ripongono nelle nostre istituzioni sono un supporto prezioso per garantire la sicurezza della città. Ringrazio gli agenti per l’impegno costante, la professionalità e la dedizione con cui tutelano il nostro territorio e la serenità dei cittadini».

