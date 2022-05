Genova, Falteri (Vince Genova): "I giovani, il turismo e il centro storico il futuro della città"

di Redazione

"Vogliamo rendere partecipi i cittadini. Partiremo dai quartieri che più hanno sofferto, tra cui Cornigliano e Sampierdarena"

Davide Falteri, il candidato nella lista “Vince Genova - Bucci Sindaco” ha incontrato nella sede di Confcommercio con la presenza del sindaco Bucci, alcune imprese e tanti invitati.

“Prima del 12 giugno, il giorno delle elezioni- ha specificato Falteri- incontrerò personalmente le aziende. Credo che solo ascoltandole si possa creare non solo un dialogo ma anche una soluzione. La pandemia ha colpito gravemente l’economia e proprio in tale circostanza è emersa l’importanza delle aziende a livello sociale sull’economia e sull’occupazione” commenta Falteri davanti ad una folla.

Lo sviluppo della filiera del trasporto, del porto e della logistica dove ricopre numerose cariche associative di rilievo nazionale e locale, con impegno, competenza e passione saranno il focus del suo lavoro per la città. “Lo sviluppo economico, l’occupazione, i giovani, il turismo e il centro storico saranno il futuro di Genova”.

Falteri ricorda però con quell’entusiasmo che solo Marco Bucci riesce a donare quando crede in una persona e nel suo progetto: “Partiremo dai quartieri che più hanno sofferto, tra cui Cornigliano e Sampierdarena, due delegazioni grandi, popolose e importanti”.