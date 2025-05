Genova: falso notaio, segnalazione del Consiglio professionale

A Genova c'è un notaio che non è tale. Lo segnala il Consiglio notarile di Genova e Chiavari, organo di autodisciplina e autotutela della professione. "Attraverso una serie di verifiche, si è venuti a conoscenza di un soggetto - il sig. D.C.- che si qualifica come notaio pur non essendolo e non risultando in alcun modo iscritto all’albo unico nazionale. Pertanto ricorda che il sig. D.C. non è autorizzato all’esercizio della pubblica funzione a Genova e nel resto d’Italia. Il Consiglio notarile di Genova e Chiavari invita la cittadinanza che avesse avuto contatti con Daniele Colai di rivolgersi alla Questura e alla Polizia di Genova, in qualità di autorità competenti".

Il soggetto indicato è presente con la qualifica di notaio, sull'elenco telefonico, in due studi in via Roma e in via XX Settembre a Genova. Analoga segnalazione è stata inoltrata dal Consiglio Notarile alle autorità competenti.

