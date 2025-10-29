Genova, falsa mail con logo dello studio legale: rubata l’identità di un avvocato per tentare un’estorsione

Un avvocato genovese, Michele Ispodamia (nella foto), è stato vittima di un furto d’identità: ignoti hanno scaricato il logo del suo studio legale e creato una mail falsa per chiedere denaro a nome suo, accusando un uomo di aver diffuso video hard di una donna.

Lo stesso Ispodamia, assistito dal collega Giovanni Cordone, ha sporto denuncia alla polizia postale. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per sostituzione di persona e tentata estorsione.

L’allarme è scattato quando una collega del legale lo ha avvisato che un uomo aveva ricevuto la mail truffa, nella quale si intimava di interrompere la presunta diffusione di materiale pornografico e di versare un risarcimento.

Secondo le prime ipotesi investigative, l’autore potrebbe aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per reperire online il nome dell’avvocato e sfruttarne la reputazione, nel tentativo di rendere più credibile la richiesta estorsiva.

