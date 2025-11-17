Genova fa il bilancio dell’allerta arancione: decine di interventi dei pompieri, strade chiuse per frane e crolli
di steris
Nelle ultime 24 ore i pompieri hanno effettuato circa un centinaio di interventi legati all’ondata di maltempo
Con il passaggio dell’allerta meteo Genova si ritrova a fare i conti con la fragilità del suo territorio. Nella notte un muro è crollato in salita dell’Orso, nel quartiere di Marassi, costringendo a interdire un tratto di strada. I vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, hanno verificato che nessuno fosse rimasto coinvolto, mentre i tecnici di Ireti hanno controllato una possibile perdita di gas da una tubatura danneggiata.
Nelle ultime 24 ore i pompieri hanno effettuato circa un centinaio di interventi legati all’ondata di maltempo. Un altro crollo, questa volta in via Sassarego a Bogliasco, ha richiesto ore di scavi per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Numerosi anche gli episodi di caduta alberi, smottamenti e allagamenti.
Situazione critica a Rapallo, dove rimane chiusa la strada colpita da uno smottamento avvenuto nella tarda serata di ieri: alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa schiacciando un’auto parcheggiata. La chiusura crea disagi a oltre 300 residenti che vivono a monte, per i quali è stato allestito un punto medico mobile accessibile alla popolazione.
