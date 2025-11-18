Genova, ex piscina Nico Sapio: fine lavori rinviata a fine 2026

Ci sono nuove tempistiche per il completamento del polo sportivo che sorgerà al posto della ex piscina Nico Sapio di Multedo. Lo ha annunciato in consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, rispondendo a un’interrogazione del consigliere del Pd Fabio Gregorio, che chiedeva aggiornamenti sui tempi e chiarimenti sulla futura gestione dell’impianto.

Il cantiere, rimasto a lungo fermo per un contenzioso tra il Comune e la ditta esecutrice, avrebbe dovuto concludersi nell’ottobre di quest’anno. Ora la previsione è la “prima metà del 2026”.

Ferrante ha spiegato che la nuova area di gioco, realizzata al posto della vasca natatoria, sarà omologata per la pallacanestro (serie B regionale femminile e serie C Silver maschile) e per la pallavolo (serie B maschile e femminile). Nel corpo edilizio adiacente è inoltre prevista un’ulteriore struttura dedicata ad attività come fitness, danza e ginnastica.

“Se continuiamo con questo ritmo – ha detto Ferrante – e il cronoprogramma viene rispettato, tra sei mesi la struttura potrebbe essere già pienamente funzionale, dunque da giugno”.

Sul fronte della gestione, l’assessore ha spiegato che è in corso una valutazione preliminare per definire modalità e procedura selettiva per l’individuazione del futuro operatore economico. Una volta terminati i lavori, sarà necessaria un’ulteriore finestra temporale, indicativamente di sei mesi, per completare anche questo percorso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.