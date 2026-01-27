Genova: ex latteria occupata, otto condanne per aggressione ai carabinieri

Otto condanne, un’assoluzione e una messa alla prova: è il bilancio della sentenza emessa dal Tribunale di Genova sull’aggressione ai carabinieri avvenuta il 4 maggio 2024 nel centro storico, durante un controllo all’ex Latteria occupata. Sette imputati sono stati condannati a sei mesi di reclusione, uno a otto mesi; per un altro è stata disposta la messa alla prova.

I fatti risalgono a un sopralluogo effettuato da una pattuglia del nucleo radiomobile, intervenuta per verificare un possibile furto in abitazione. Secondo la ricostruzione, un giovane uscito dall’edificio avrebbe insultato i militari che, fermatisi per identificarlo, sarebbero stati accerchiati e strattonati da un gruppo di antagonisti. L’arrivo di ulteriori pattuglie dei carabinieri e della polizia locale ha riportato la situazione sotto controllo: otto persone furono arrestate.

Il pubblico ministero Giuseppe Longo aveva chiesto per tutti e dieci gli imputati una condanna a un anno e mezzo di reclusione, richiesta però non accolta dal giudice.

Il giorno successivo agli scontri, una manifestazione di antagonisti e studenti ha attraversato il centro cittadino, con imbrattamenti e danneggiamenti a vetrine e facciate dei Palazzi dei Rolli in via Garibaldi. Per quei fatti il pm aveva chiesto l’arresto di 26 persone contestando il reato di devastazione, ma il giudice Giorgio Morando aveva respinto la richiesta. In seguito all’impugnazione della procura, il Tribunale del Riesame ha disposto l’obbligo di dimora per tredici manifestanti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.