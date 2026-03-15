Genova, abbandona 100 latte di vernici e solventi vicino ai cassonetti: denunciato dalla Polizia Locale

Nuova operazione contro lo smaltimento illecito dei rifiuti a Genova. La Polizia Locale di Genova ha individuato e denunciato il responsabile dell’abbandono di circa cento latte contenenti vernici e solventi, lasciate nei pressi dei contenitori della raccolta differenziata.

L’episodio risale a giovedì 12 marzo in Via Adamoli, nel quartiere di Molassana. Qui gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza dei contenitori, depositati direttamente a terra con il rischio concreto di dispersione di sostanze potenzialmente inquinanti nell’ambiente.

Attraverso gli accertamenti effettuati, la Polizia Locale è riuscita a risalire in circa 24 ore al veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti. Il mezzo è risultato riconducibile a una carrozzeria ormai dismessa nel 2026. Gli investigatori hanno quindi identificato il presunto responsabile dell’abbandono.

L’uomo è stato convocato negli uffici della Polizia Locale e denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’Decreto Legislativo 152/2006, in particolare dell’articolo 256 comma 1, che disciplina la gestione illecita dei rifiuti.

Nel frattempo i materiali abbandonati sono stati recuperati da AMIU Genova, che ha provveduto al corretto smaltimento dei rifiuti speciali, evitando possibili conseguenze ambientali.

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