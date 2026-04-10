Genova: estesa fino al 16 aprile la scadenza del bando per il Servizio Civile Universale dedicato ai giovani under29

È stata prorogata al 16 aprile la scadenza per candidarsi al Servizio Civile Universale e ci sono ancora posti disponibili all’interno dei progetti proposti da Arci Servizio Civile che sono rivolti ai giovani tra 18 ai 28 anni e riguardano l’educazione ambientale, la rigenerazione urbana, la promozione sociale e culturale, il sostegno dei minori, la tutela dei diritti di giovani, migranti e consumatori.

"C’è ancora una settimana di tempo per presentare la propria candidatura - spiega Federico Borromeo, presidente di Arci Servizio Civile Liguria - e ci auguriamo che anche quest’anno siano tanti i giovani che vorranno mettersi alla prova per formarsi e rendersi utili alla propria comunità e allo stesso tempo entrare in contatto con il mondo dell’associazionismo e del terzo settore".

"Sono oltre 700mila i giovani che nel nostro paese, in 25 anni dall’istituzione del Servizio Civile Universale, hanno scelto di impegnarsi nel sociale e per la difesa non armata e non violenta della patria - spiega Davide Traverso, direttore di Arci Servizio Civile Liguria - una scelta di pace in tempo di guerra che in un periodo storico come questo deve rifarsi con forza ai valori delle lotte degli obiettori di coscienza".

I progetti:

LUOGHI COMUNI 2026: da vuoti urbani a spazi di comunità si sviluppa a Genova con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela del territorio urbano valorizzando tre spazi di comunità, presidi di buone pratiche: il Centro Culturale Ambientale Alle Ortiche, il Circolo Arci Primo Maggio (entrambi a San Nicola Castelletto) e la nuova sede di Arci Genova a Sampierdarena.

da vuoti urbani a spazi di comunità si sviluppa a Genova con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela del territorio urbano valorizzando tre spazi di comunità, presidi di buone pratiche: il Centro Culturale Ambientale Alle Ortiche, il Circolo Arci Primo Maggio (entrambi a San Nicola Castelletto) e la nuova sede di Arci Genova a Sampierdarena. DIFENDI I TUOI DIRITTI 2026: orientamento e Accesso ai Servizi si realizza nella Città Metropolitana di Genova con l'obiettivo di promuovere una rete integrata di servizi sui diritti di cittadinanza e accesso ai servizi rivolta principalmente a persone fragili (popolazione straniera, giovani under 30 a rischio di marginalizzazione e Neet). La rete coinvolge ARCI Solidarietà Genova (che gestisce sportelli di cittadinanza per migranti), lo Sportello del Consumatore e ARCI Servizio Civile Liguria.

orientamento e Accesso ai Servizi si realizza nella Città Metropolitana di Genova con l'obiettivo di promuovere una rete integrata di servizi sui diritti di cittadinanza e accesso ai servizi rivolta principalmente a persone fragili (popolazione straniera, giovani under 30 a rischio di marginalizzazione e Neet). La rete coinvolge ARCI Solidarietà Genova (che gestisce sportelli di cittadinanza per migranti), lo Sportello del Consumatore e ARCI Servizio Civile Liguria. PRESIDI DI COMUNITA’: cultura, inclusione e partecipazione. Il progetto si sviluppa in tutta la Liguria e coinvolge le sedi e i circoli ARCI e AUSER e intende promuovere la cultura dello 'stare insieme' per rafforzare i legami comunitari e contrastare l'isolamento sociale, implementare l'offerta socio-culturale degli spazi associativi di prossimità, valorizzando il loro ruolo per le comunità territoriali di riferimento.

cultura, inclusione e partecipazione. Il progetto si sviluppa in tutta la Liguria e coinvolge le sedi e i circoli ARCI e AUSER e intende promuovere la cultura dello 'stare insieme' per rafforzare i legami comunitari e contrastare l'isolamento sociale, implementare l'offerta socio-culturale degli spazi associativi di prossimità, valorizzando il loro ruolo per le comunità territoriali di riferimento. GENOVA SOSTENIBILE: a cura di Legambiente Liguria si propone di aumentare la sostenibilità del Comune di Genova attraverso la divulgazione, disseminazione ed educazione sui principi della transizione ecologica, dell'Agenda 2030, della resilienza e della convivenza con il rischio idrogeologico. Il progetto si focalizza sulla riqualificazione urbana, la promozione di stili di vita sostenibili e inclusivi centrati sull'economia circolare, e la creazione di occasioni di cittadinanza attiva.

a cura di Legambiente Liguria si propone di aumentare la sostenibilità del Comune di Genova attraverso la divulgazione, disseminazione ed educazione sui principi della transizione ecologica, dell'Agenda 2030, della resilienza e della convivenza con il rischio idrogeologico. Il progetto si focalizza sulla riqualificazione urbana, la promozione di stili di vita sostenibili e inclusivi centrati sull'economia circolare, e la creazione di occasioni di cittadinanza attiva. COMUNITA’ EDUCANTI: è un progetto di rete tra Arci Genova, Circolo Vega, UISP Genova e Trillargento nel territorio della città metropolitana di Genova. Operando prevalentemente nei quartieri più fragili della città (Centro Storico, Cornigliano, Sampierdarena, Sestri Ponente, Marassi e Val Polcevera), il progetto si propone di contrastare la povertà educativa, l'isolamento sociale e le disuguaglianze nell'accesso alle opportunità culturali, sportive ed educative creando nuovi spazi di aggregazione a supporto di minori e famiglie.

è un progetto di rete tra Arci Genova, Circolo Vega, UISP Genova e Trillargento nel territorio della città metropolitana di Genova. Operando prevalentemente nei quartieri più fragili della città (Centro Storico, Cornigliano, Sampierdarena, Sestri Ponente, Marassi e Val Polcevera), il progetto si propone di contrastare la povertà educativa, l'isolamento sociale e le disuguaglianze nell'accesso alle opportunità culturali, sportive ed educative creando nuovi spazi di aggregazione a supporto di minori e famiglie. CONOSCERE LA CITTA’: monitoraggio degli ecosistemi urbani è un progetto promosso dalla Direzione Urbanistica del Comune di Genova che ha come obiettivo il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici e della fruibilità del paesaggio urbano, attraverso la mappatura e il monitoraggio dei processi di rigenerazione urbana nella città di Genova.

Informazioni sulle modalità di accesso:

I progetti sono indirizzati a giovani dai 18 ai 28 anni, partiranno dal 18 settembre per la durata di un anno e prevedono un impegno settimanale di 25 ore con un compenso mensile di euro 519,47. I posti disponibili, complessivi, sono 55. Per iscriversi è necessario presentare la propria candidatura online entro il 16 aprile. Arci Servizio Civile Liguria è disponibile a supportare via mail liguria@ascmail.it oppure via whatsapp 353 4514711.

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