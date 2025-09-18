Genova: Errebi inagura nuova concessionaria a Campi tra musica, spettacolo e cucina stellata

Una serata di festa, spettacolo e gusto per celebrare un nuovo importante traguardo. Giovedì 25 settembre, a partire dalle ore 18.30, il Gruppo Errebi inaugura la sua nuova concessionaria a Genova Campi, in via Renata Bianchi 119, rafforzando la propria presenza in città dopo l’apertura della sede di Molassana nel 2022.

La nuova sede genovese si inserisce nel percorso di crescita di un’azienda che da oltre cinquant’anni è sinonimo di mobilità e innovazione, con sedi già attive ad Alessandria, Asti, Alba, Albenga, Torino e Genova. Un investimento che conferma il legame con il territorio ligure e la volontà di guardare al futuro, soprattutto in chiave di sostenibilità e mobilità elettrica.

L’inaugurazione sarà un vero e proprio evento. Dalle 18.30 alle 20.30, su invito, gli ospiti potranno godere di un esclusivo aperitivo firmato dallo chef stellato Ugo Alciati, accompagnato da una degustazione dei prodotti del Nuovo Liquorificio Fabbrizii, eccellenza ligure nella produzione di liquori artigianali.

Dalle ore 20.30, la serata si aprirà gratuitamente al pubblico con uno spettacolo che unirà comicità, musica e magia. Protagonista principale sarà Marco Rinaldi, amatissimo comico genovese noto per le sue performance a Zelig e le sue imitazioni esilaranti. Con lui sul palco anche Nando Timoteo, volto storico della comicità italiana, Giancarlo Barbara, autore di monologhi originali e surreali, e Gabriele Gentile, prestigiatore brillante capace di stupire e incantare il pubblico.

La serata proseguirà con il DJ-set di Giovanni Carrara, per chiudere l’inaugurazione a ritmo di musica e divertimento.

All’inaugurazione saranno presenti anche alcuni giocatori e rappresentanti della Sampdoria e tesserati del Genoa, di cui Errebi è official partner.

Oltre al divertimento, l’evento sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino l’ampia gamma di modelli Renault e Dacia full elettric (Renault 5 e-tech electric, Dacia Spring) ed ibridi (Renault Arkana).

L’apertura della sede di Genova Campi sarà supportata da un’intensa campagna pubblicitaria che, a partire dal 8 settembre, coinvolgerà affissioni, ledwall e una presenza capillare sui canali digitali grazie all’agenzia Promospazio.

"Con questa nuova sede rafforziamo il nostro legame con Genova e la Liguria", afferma Stefano Borsello, titolare del Gruppo Errebi. "È un investimento che guarda al futuro, alla mobilità sostenibile e alla vicinanza con i nostri clienti, mantenendo salde le radici di un’impresa familiare che cresce insieme al territorio."

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.