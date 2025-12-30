Genova, emergenza vicoli: i residenti chiedono sicurezza

Genova torna a fare i conti con l’emergenza sicurezza nei vicoli del centro storico, un tema sempre più sentito dai residenti, che chiedono interventi concreti per contrastare degrado e situazioni di pericolo. A preoccupare sono in particolare episodi di microcriminalità, bivacchi notturni e la percezione di insicurezza nelle ore serali.

Dell’argomento si parla a Telenord, con l'intervento dell’assessore comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi e dell’assessore municipale alla Sicurezza Maria Michela Tacchini. Al centro del dibattito, le richieste dei cittadini e le strategie messe in campo dall’amministrazione, che vanno dal rafforzamento dei controlli sul territorio a una maggiore collaborazione tra Comune, Municipi e forze dell’ordine.

Entrambe le esponenti delle amministrazioni comunale e municipale hanno sottolineato l’importanza di un approccio integrato, che affianchi agli interventi di presidio e prevenzione anche azioni di riqualificazione urbana e attenzione al tessuto sociale dei vicoli, con l’obiettivo di restituire sicurezza e vivibilità a una delle aree più delicate e identitarie della città

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.