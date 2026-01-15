Genova, emergenza autobus Amt, Fit Cisl: “Ogni giorno cento mezzi fermi, i disservizi non dipendono dai lavoratori”

La situazione del parco mezzi Amt è sempre più critica. A denunciarlo è Antonio Vella, segretario regionale di Fit Cisl Liguria, secondo cui ogni giorno circa 100 autobus restano fermi e inutilizzabili, toccando livelli minimi storici. Alla base del problema ci sono la mancanza di pezzi di ricambio e il mancato pagamento dei fornitori, con ricadute dirette sulla qualità del servizio offerto ai cittadini.

Le difficoltà si registrano su diverse linee del territorio: a Levante risultano particolarmente penalizzate le linee 375, 374, 381 e 383, mentre a Ponente le criticità riguardano le linee 74 e 165. In molti casi, spiega Vella, nonostante la presenza di più autisti, il servizio viene garantito con una sola vettura, rendendo impossibile il rispetto di orari e frequenze e alimentando il malcontento dell’utenza.

Il sindacato sottolinea come i lavoratori non siano responsabili della situazione e stiano comunque assicurando il servizio nonostante la carenza di personale viaggiante. Dal giugno 2025 si contano circa 60 uscite tra prepensionamenti e cambi di lavoro, a fronte di un sostanziale blocco delle assunzioni.

Fit Cisl Liguria chiede quindi un intervento immediato da parte dell’azienda, in attesa di un piano di risanamento strutturale. Tra le richieste: una rimodulazione del servizio in base alle risorse disponibili, una programmazione per l’acquisto di nuovi autobus e lo sblocco delle assunzioni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.