Elezioni 2022, Genova: Bucci vota di buon mattino

di Edoardo Cozza

Il sindaco uscente, ricandidato per la coalizione di centrodestra, si presenta al seggio delle scuole vespertine di via Fieschi alle 7.15

Urne aperte alle 7 del mattino per il referendum e, a Genova, anche per la scelta del sindaco, dei consiglieri comunali e anche per i municipi.

Il sindaco uscente Marco Bucci, ricandidato per le liste di centrodestra, si è presentato di buon mattino al seggio: alle 7.15 è entrato nella sezione 365 per esercitare il diritto di voto. Oltre alle due schede "locali", quindi quella per sindaco e consigliere comunale e quella per il presidente e i consiglieri di municipio, Bucci ha votato anche per i cinque referendum abrogativi.

Ad accompagnare Bucci al seggio, anche la moglie, anche lei chiamata al voto.

Dopo il pellegrinaggio alla Madonna della Guardia, Bucci trascorrerà la giornata in barca a vela in attesa degli exit poll di questa sera e dei primi risultati, che arriveranno domani: lo scrutinio inizierà alle 14.