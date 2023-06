Genova, ecco "plastic race": la campagna per ripulire il mondo dalla plastica

Una gara contro il tempo per ripulire il mondo dalla plastica e dai rifiuti a cui possiamo e dobbiamo partecipare tutti, per dare un futuro al pianeta e all’umanità.

Parte da Genova, in occasione dell’arrivo nel capoluogo ligure tra sabato 24 giugno e domenica 2 luglio della regata velica The Ocean Race, The Custodians Plastic Race – We Clean the Planet, il progetto internazionale della BioDesign Foundation per ripulire ogni angolo della Terra, dai fondali marini alle vette delle montagne, liberando così la natura dalla minaccia mortale della plastica.

Il progetto, inserito nel format All Together Now, è partito in questi giorni e vede il Comune di Genova come ente propulsore dell’iniziativa in collaborazione con BioDesign Foundation, Guardia Costiera, Istituto Idrografico della Marina, ETT Spa e Protezione Civile del Comune di Genova, in collaborazione con AMIU Genova: un importante gioco di squadra che culminerà domenica 18 giugno in una capillare giornata di pulizia di tutto il territorio comunale, attraverso 9 diversi interventi da realizzarsi nei 9 Municipi della città a cui chiunque potrà partecipare vestendo i panni del “custode del futuro” e diventando quindi parte attiva del cambiamento.

The Custodians Plastic Race – We Clean the Planet è una delle tante iniziative legate alla sostenibilità e alla protezione del mare che rientrano nella mission di The Ocean Race, il più celebre giro del mondo in barca a vela che al Grand Finale in programma a Genova tra il 24 giugno e il 2 luglio accompagna il Genova Process, l’ambizioso percorso per la definizione dei princìpi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Oceano. La bozza di documento sarà presentata prossimamente alle Nazioni Unite, a New York, facendo di Genova un modello globale per la protezione dell’ecosistema marino.

BioDesign Foundation e ETT Spa, promotori del progetto, stanno seguendo tutto il tour di Genova e del suo Pavilion nelle tappe di The Ocean Race che precedono il Grand Finale. Da questa sinergia è nata e cresciuta una stretta collaborazione. Per questo il progetto The Custodians Plastic Race – We Clean the Planet viene presentato a Genova e parte da Genova: un ulteriore importante tassello nel percorso che il Comune ha avviato con il Genova Process a favore della sostenibilità ambientale e la protezione degli oceani.

«Ringrazio la BioDesign Foundation, i numerosi partner del progetto e tutti i volontari civici e di Protezione Civile che nei prossimi giorni saranno protagonisti di questa stupenda iniziativa di pulizia della nostra città e del mare – commenta l’assessore comunale alla Protezione Civile e al volontariato Sergio Gambino – Il volontariato arricchisce l’anima di chi lo fa e rappresenta sempre una concreta testimonianza di attenzione e di vicinanza a chi vive una situazione di difficoltà, come succede oggi ai tanti habitat naturali invasi dalla plastica. È innegabile che proprio la plastica sia diventata un problema per i boschi e i mari di tutto il mondo, per questo faccio un appello a tutti i cittadini perché partecipino domenica alla grande giornata di pulizia nei Municipi. Spero di vedere tanti bambini: devono essere loro i “custodi del futuro” e il motore di quel cambiamento culturale che tutti auspichiamo e vogliamo fortemente per aumentare la vivibilità e la sicurezza del nostro pianeta».

«Il BioDesign nasce dallo stile di design di Luigi Colani che mi ha insegnato la formula 90% ispirazione dalla natura e 10% trasformazione Colani – spiega il presidente della BioDesign Foundation Roberto Guerini – Mandando avanti lo studio Colani AG come CEO, che tra le sue attività sviluppa ancora car design e aliscafi di ultima generazione, applico questa formula quotidianamente per raggiungere soluzioni efficienti e concretamente risolutive. Nasce da qui una filosofia e stile di vita che ha portato alla costituzione della BioDesign Foundation che opera per risolvere la perdita di biodiversità sulla Terra, della quale anche noi umani facciamo parte. Tutti noi possiamo essere dei “custodi del futuro” e solo tutti insieme possiamo ripulire il pianeta dalla morsa della plastica che ormai si trova ovunque, dal mais, all’insalata, alla carne e al pesce, fino al nostro organismo, danneggiando la nostra salute. Non esistono supereroi – continua Guerini – ma super teams, formati tanto da bambini delle scuole quanto da aziende con i propri dipendenti, che calorosamente invitiamo a seguire ogni tappa di The Custodians Plastic Race. Dobbiamo pulire davvero a fondo per garantire di mantenere pulito successivamente. Per questo il progetto comprende, e stiamo lavorando per questo, il posizionamento di scarrabili anche a Genova per la raccolta di reti da pesca consumate e di rifiuti pescati in mare. Voglio ringraziare il Comune di Genova e tutti i partner che ci sosterranno in questa impresa, in particolare il contrammiraglio Massimiliano Nannini dell’Istituto Idrografico della Marina che ci aiuta a effettuare la scansione dei fondali, e l’ammiraglio Sergio Liardo della Guardia Costiera che ha contribuito a portare il progetto ad un livello nazionale: infatti, grazie agli operatori subacquei della divisione sommozzatori, possiamo ripulire i fondali di tutto il mare italiano. The Custodians Plastic Race – conclude Guerini – è un progetto ambizioso ma necessario e possibile solo grazie alla APP “The Custodians Earth Solution Platform” (CESP), che è il nostro fiore all’occhiello. La nostra pulizia sistematica e coordinata di città e natura oggi comincia a Genova e, per quanto riguarda il domani, lo stiamo scrivendo...».