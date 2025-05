Genova, ecco il piano da 830mila euro per adattare Piazza della Vittoria ai grandi eventi (in attesa del Ferraris)

Aspettando il Ferraris, il Comune ha individuato in Piazza della Vittoria la sede genovese 'permanente' per i grandi eventi: è questa l'idea che emerge dalla penultima giunta comunale, che si è svolta questa mattina. L'obiettivo dichiarato dal sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi è quello di evitare che Genova venga "evitata sistematicamente" dai grandi tour internazionali: "L'obiettivo è lo stadio ma fino ad allora?".

Passato e futuro - Nelle scorse estati ci sono già state le prove generali a partire dalla settimana di eventi che aveva accompagnato il Grand Finale di Ocean Race, conclusa con il 105 Summer Festival che è tornato anche l'anno scorso e che ritroveremo anche quest'estate il 20 giugno per il terzo anno consecutivo sul palco davanti all'arco di trionfo. "In passato si è trattato di sole soluzioni temporanee" precisa l'assessore ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari, che spiega i passi da seguire per rendere i cambiamenti strutturali: "Servono opere elettriche e speciali per l'illuminazione e la sicurezza, dall'illuminazione segnaletica a quella ordinaria sotto i portici (ci sarà un nuovo quadro elettrico da 160 kilowatt), alimentazione per i varchi e per il conteggio delle persone (con tre scenari di riempimento da 10mila, 20mila e 30mila persone, capienza massima, per valutare la sicurezza), impianti antincendio, una stazione anemometrica sopra all'arco (serve a misurare la velocità del vento, ndr) e un rimodellamento delle aiuole per consentire l'accesso ai disabili". Per il momento il progetto da circa 830mila euro lordi è stato approvato solo in via tecnica: per reperire i soldi e dettare i tempi della realizzazione la palla passerà alla prossima giunta comunale.

