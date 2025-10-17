Genova e Plastic Free uniscono le forze per l’ambiente

Il Comune di Genova e Plastic Free ODV Onlus hanno firmato un protocollo d’intesa per contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere una cultura della sostenibilità. L’accordo punta su educazione ambientale, riduzione della plastica monouso e coinvolgimento attivo di cittadini e scuole.

La firma è avvenuta a Palazzo Tursi, alla presenza dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu e dei referenti di Plastic Free, Valentina Garofalo e Simone Italiano. “Vogliamo diffondere buone pratiche ambientali e sensibilizzare la cittadinanza, a partire dai più giovani”, ha dichiarato l’assessora. Plastic Free ha sottolineato l’importanza di un’azione congiunta per risultati duraturi e concreti.

Il protocollo prevede giornate di pulizia, campagne informative, attività scolastiche e iniziative contro l’uso della plastica monouso. Solo nel 2025, Plastic Free ha già organizzato a Genova 10 eventi ambientali, coinvolto 180 volontari e raccolto oltre 2.800 kg di rifiuti.

I prossimi appuntamenti:

18 ottobre a Voltri

25 ottobre in piazza De Ferrari

8 novembre a Bolzaneto

15 novembre a San Fruttuoso

29 novembre a Quinto

14 dicembre a Priaruggia

