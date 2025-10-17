Genova e Plastic Free uniscono le forze per l’ambiente
di R.S.
Firmato un protocollo d’intesa per combattere la plastica e promuovere la sostenibilità. In programma eventi, pulizie ambientali e attività nelle scuole
Il Comune di Genova e Plastic Free ODV Onlus hanno firmato un protocollo d’intesa per contrastare l’inquinamento da plastica e promuovere una cultura della sostenibilità. L’accordo punta su educazione ambientale, riduzione della plastica monouso e coinvolgimento attivo di cittadini e scuole.
La firma è avvenuta a Palazzo Tursi, alla presenza dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu e dei referenti di Plastic Free, Valentina Garofalo e Simone Italiano. “Vogliamo diffondere buone pratiche ambientali e sensibilizzare la cittadinanza, a partire dai più giovani”, ha dichiarato l’assessora. Plastic Free ha sottolineato l’importanza di un’azione congiunta per risultati duraturi e concreti.
Il protocollo prevede giornate di pulizia, campagne informative, attività scolastiche e iniziative contro l’uso della plastica monouso. Solo nel 2025, Plastic Free ha già organizzato a Genova 10 eventi ambientali, coinvolto 180 volontari e raccolto oltre 2.800 kg di rifiuti.
I prossimi appuntamenti:
-
18 ottobre a Voltri
-
25 ottobre in piazza De Ferrari
-
8 novembre a Bolzaneto
-
15 novembre a San Fruttuoso
-
29 novembre a Quinto
-
14 dicembre a Priaruggia
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie