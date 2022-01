Genova, è morto Cleto Piano, figura nota nel mondo dell'antifascismo e della solidarietà

di Redazione

Giacomo Ronzitti, presidente dell'Istituto Ligure per la Resistenza. "Una figura popolare, sempre impegnato nella sua Valpolcevera al servizio dei cittadini"

E' morto Cleto Piano, figura nota nel mondo dell'antifascismo e della solidarietà genovese. A darne notizia l'Anpi sulla sua pagina Facebook. "Un uomo, un compagno sempre impegnato nella solidarietà, nell'antifascismo, nel sindacato. Lo ricordiamo sempre presente e attivo in mille iniziative, con l'Anpi di Pontedecimo, con la Casa della Resistenza e dovunque ci fosse da ricordare i valori della Resistenza, dello stare insieme, del fare qualcosa per gli altri.

Tanti i ricordi del mondo del centro sinistra. Giacomo Ronzitti, presidente dell'Ilsrec Raimondo Ricci, l'Istituto ligure per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, ha espresso il suo cordoglio in una nota.

"Siamo profondamente affranti dalla improvvisa scomparsa di Cleto Piano, socio del nostro Istituto, autentico animatore delle battaglie tese a tenere vivi gli ideali della Resistenza. Una figura popolare, sempre impegnato nella sua Valpolcevera al servizio dei cittadini e dei loro diritti civili e sociali. Un uomo col quale avevamo conservato un'antica e sincera amicizia, compagno di tante lotte che ci mancherà, la cui memoria e il cui esempio ci saranno di sprono nel nostro impegno teso ad affermare pienamente i principi di libertà, uguaglianza e rispetto della dignità umana".