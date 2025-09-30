Genova e Liguria verso un ottobre freddo e ventoso: in arrivo crollo termico e maltempo

Ottobre inizierà con un clima tutt'altro che autunnale: su Genova e tutta la Liguria si prevede un deciso calo delle temperature, accompagnato da venti forti e instabilità atmosferica. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, l'arrivo di aria fredda di origine russa porterà un crollo termico anche sulla nostra regione, con massime che caleranno fino a 8-10 gradi rispetto ai giorni precedenti.

Il meteorologo Lorenzo Tedici parla di una vera partenza shock del mese, con valori termici più vicini a quelli di novembre. In Liguria, già dalla serata di martedì 30 settembre, sono attesi primi rovesci sparsi, in particolare sul Levante. Il peggioramento si farà sentire più intensamente mercoledì 1° ottobre, con vento forte da nord e possibili temporali anche sull'entroterra.

Le temperature minime, soprattutto nelle zone interne come la Val d’Aveto e l’alta Val Trebbia, potrebbero scendere sotto i 6°C, mentre lungo la costa, tra Genova, Savona e La Spezia, si sentirà soprattutto l’effetto del vento, che accentuerà la sensazione di freddo.

Giovedì 2 ottobre sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno ma clima freddo per il periodo, con venti tesi di tramontana che potranno raggiungere raffiche intense soprattutto tra Genova e il ponente ligure. Il mare sarà molto mosso e le temperature massime non supereranno i 16-18°C lungo la costa, valori ben al di sotto della media stagionale.



Le previsioni per Genova e la Liguria:

Mercoledì 1 ottobre: instabile su tutta la regione, ventoso con possibili temporali nell’entroterra.

Giovedì 2 ottobre: miglioramento, ma con clima rigido per il periodo e venti forti da nord.

Weekend: tendenza a nuovo peggioramento, da confermare nei prossimi aggiornamenti.

