Genova, è ancora estate: caldo e spiagge affollate
di R.S.
Il panorama ricorda più quello di luglio che di metà ottobre. Anche le attività all’aperto continuano a essere protagoniste delle giornate genovesi.
Genova l’autunno sembra un miraggio. In questi giorni di ottobre, le temperature restano decisamente sopra la media stagionale, regalando alla città un clima tipicamente estivo. Il sole splende alto e le spiagge (nel video, Sturla) si riempiono ancora di bagnanti, che approfittano del caldo fuori stagione per un tuffo o semplicemente per rilassarsi sul litorale.
Secondo i meteorologi, questa fase di caldo anomalo potrebbe durare ancora qualche giorno, prima di lasciare spazio a un graduale ritorno a temperature più consone alla stagione. Intanto, Genova si gode un’insolita, piacevole coda d’estate.
