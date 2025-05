Genova, due incidenti in un’ora: scooteristi feriti e traffico in tilt

Mattinata complicata per il traffico cittadino a Genova, dove nel giro di un’ora si sono verificati due distinti incidenti che hanno coinvolto altrettanti motociclisti, entrambi finiti in ospedale con ferite serie ma non gravi.

Sopraelevata – Il primo episodio è avvenuto intorno alle 12:00 lungo la Sopraelevata, in direzione ponente, nei pressi di via Gramsci. Una donna di 52 anni ha perso il controllo del suo scooter, sbandando e andando a impattare contro il guard rail. Il mezzo è stato proiettato per circa cinque metri. La conducente ha riportato un trauma cranico commotivo e diverse ferite a una gamba e a un braccio.

I soccorsi – Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca Genovese e l’automedica Golf 1, che hanno trasportato la donna in codice giallo al Pronto soccorso del San Martino. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia locale, con inevitabili ripercussioni sul traffico, già intenso in quella fascia oraria.

Via Barabino – Il secondo incidente si è verificato intorno alle 13:00 in via Barabino, all’altezza dell’omonima farmacia, in direzione centro. Uno scooterista di 51 anni è caduto a terra in seguito all’urto con un’autovettura, riportando una sospetta frattura al polso e ferite a una gamba.

Polizia e trasporto – Dopo il primo intervento della Polizia di Stato, è giunta sul posto anche la Polizia locale per i rilievi. Il ferito è stato soccorso dall’ambulanza 3-280 e condotto in codice giallo all’ospedale Galliera.

