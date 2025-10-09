Genova, due cani lasciati chiusi nel bagagliaio sotto il sole a Quinto: salvati grazie a una passante

Attimi di apprensione questa mattina, poco dopo le 9.18, in via Angelo Gianelli, nel quartiere genovese di Quinto. Una donna, mentre passeggiava con il proprio cane, ha udito dei guaiti provenire dal bagagliaio di un’auto parcheggiata lungo la strada, poco dopo i giardini di Quinto in direzione Nervi.

Preoccupata, si è avvicinata alla vettura per verificare la situazione, ma non ha trovato nessuno nei dintorni. Il portabagagli era chiuso e bloccato dalla mensola posteriore, rendendo impossibile vedere all’interno. A quel punto la passante ha deciso di allertare i vigili del fuoco e la polizia locale di Genova.

Sul posto sono arrivati gli operatori, che sono riusciti ad aprire una portiera dell’auto, senza però poter accedere al vano posteriore dove si trovavano gli animali. Prima di forzare il bagagliaio, tramite la targa, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al proprietario del veicolo.

Dopo circa un’ora dalla segnalazione, l’uomo è giunto sul posto in abiti da lavoro, spiegando di aver lasciato i due cani chiusi in macchina “solo per pochi minuti” perché aveva le mani occupate da alcuni sacchetti. Una giustificazione che non ha convinto nessuno.

Quando finalmente i due meticci di piccola taglia sono stati liberati, apparivano visibilmente provati dal caldo e dallo stress. L’auto, infatti, era parcheggiata sotto il sole.

La polizia locale ha identificato il proprietario, che non aveva con sé i documenti né propri né degli animali, e ha avviato i controlli del caso. Gli agenti hanno inoltre chiesto la documentazione anche a tutte le persone presenti, tra cui i testimoni dell’accaduto, per raccogliere ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

L’intervento tempestivo della passante ha evitato il peggio. L’episodio riaccende i riflettori sul tema dell’abbandono e della detenzione irresponsabile degli animali.

Foto Raffaella Palumbo

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.