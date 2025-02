Genova, Ducale, studenti a confronto sulle religioni, vescovo Beirut: "Superare le divisioni"

A Palazzo Ducale incontro con centinaia di giovani sul ruolo delle religioni, alla presenza del vescovo di Beirut Cesar Essayan. Domanda più gettonata dei ragazzi: come si a dire che le religioni portano pace se più volte la storia sembra insegnare il contrario?

"Molte lingue sono nate per le religioni, ma non a causa della religione stessa. Il vero problema - dice a Telenord monsignor Cesar Essayan - risiede nelle interpretazioni che non facciamo e nell'uso della religione per interessi personali, statali, economici o di potere. Il problema delle religioni nasce quando, invece di cercare comprensione, alimentiamo le differenze tra i popoli".

"Quando si ha un interesse specifico, come creare divisione, si sfrutta ciò che è diverso nell'altro, esacerbandolo per generare conflitto. Quando ci sono due religioni diverse, ad esempio, si sottolinea quella differenza. Questo porta a fenomeni come il fondamentalismo e l'integralismo, che possono sfociare in guerre. Alla fine, queste divisioni e conflitti non servono né al bene mio né a quello dell'altro, ma solo a un terzo che trae vantaggio da questa conflittualità".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.