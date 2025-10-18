Genova, dramma evitato alla Foce: 40enne salvato dai Carabinieri mentre tenta il suicidio

Attimi di grande tensione a Genova, alla Foce, dove un uomo di 40 anni ha minacciato di togliersi la vita gettandosi dal balcone della propria abitazione, al terzo piano di un palazzo. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio.





A lanciare l’allarme è stato un cittadino che, preoccupato, ha chiamato il 112 segnalando la presenza di una persona in evidente stato di agitazione psicofisica, affacciata sul balcone con l’intenzione di compiere un gesto estremo.





Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Genova Forte San Giuliano. Giunti sul luogo, i carabinieri hanno mantenuto la calma e, senza avvicinarsi troppo per non esasperare la situazione, hanno avviato un dialogo con l’uomo per cercare di tranquillizzarlo.





Nel frattempo è stato contattato l’anziano padre del 40enne, che si è recato subito nell’abitazione. Grazie alla sua presenza e all’intervento congiunto dei militari, l’uomo è stato convinto a rientrare in casa, scongiurando così la tragedia.

