Genova, doppio intervento della Polizia: cocaina in strada e serra di cannabis scoperta dopo una lite

Due distinti interventi della Polizia di Stato a Genova hanno portato alla denuncia di tre persone per detenzione di droga a fini di spaccio. In via Andrea Doria un 26enne è stato fermato con cocaina, mentre a Sestri Ponente una lite domestica ha rivelato l’esistenza di una piccola serra di cannabis in un’abitazione.

Cocaina in strada – Il primo episodio si è verificato intorno alle 8 del mattino in via Andrea Doria, dove gli agenti delle volanti hanno fermato un giovane che, alla vista delle divise, ha cercato di fuggire gettando due involucri. Bloccato poco dopo, è stato trovato in possesso di altri quattro pacchetti contenenti cocaina per un totale di circa 3 grammi.

Sospetti e ricettazione – Durante il fermo in Questura, il 26enne ha chiesto insistentemente di recuperare alcuni bagagli lasciati in un’abitazione del centro storico. Insospettiti, gli agenti lo hanno accompagnato all’indirizzo indicato, trovando tre tablet e un cellulare di dubbia provenienza. Non avendo fornito spiegazioni plausibili sul possesso degli oggetti, è stato segnalato anche per ricettazione.

Serra scoperta dopo una lite – Nel pomeriggio, un secondo intervento ha portato alla denuncia di una coppia. La Polizia è intervenuta in un’abitazione di Sestri Ponente per una violenta lite domestica. Ad aprire la porta un uomo che ha minimizzato l’accaduto, spiegando che il litigio con la compagna, al momento assente, era già risolto. Tuttavia, il forte odore di cannabis ha insospettito gli agenti, che hanno approfondito il controllo.

La scoperta – All’interno dell’appartamento è stata trovata una tenda da coltivazione munita di lampada ed estrattore d’aria, dove crescevano due piante di cannabis alte circa 40 cm. Sequestrati anche 45 grammi di derivati della sostanza, un flacone di metadone, tre coltelli e una somma di denaro in banconote di vario taglio. La coppia è stata denunciata.

