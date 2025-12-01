Genova, donna senza fissa dimora trovata morta in via Fieschi

GENOVA - Una donna senza fissa dimora è stata trovata morta la scorsa notte all'altezza in via Fieschi a Genova, all'altezza del centro dei liguri, abituale ritrovo di clochard.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che constatato il decesso della donna, tra i 35 e i 40 anni. Secondo la prima ricostruzione, viveva in una tenda che aveva allestito per ripararsi dal freddo.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. La donna era conosciuta dai servizi sociali di Genova.

