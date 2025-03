Genova, donna morta travolta da una palma, lo sgomento di istituzioni e politica

In segno di vicinanza al lutto della famiglia della donna morta travolta da una palma in piazza Paolo da Novi, da parte della presidenza e del consiglio comunale di Genova sono stati sospesi i lavori della commissione consiliare in corso a Palazzo Tursi. “A nome della Presidenza del Consiglio comunale e del Consiglio comunale tutto, esprimo profondo cordoglio per la nostra concittadina che questo pomeriggio ha tragicamente perso la vita a causa del crollo di una palma in Piazza Paolo da Novi, nel quartiere della Foce a Genova. In segno di vicinanza alla vittima e alla sua famiglia, i consiglieri hanno deciso di interrompere immediatamente i lavori della commissione in corso oggi in sala rossa: un atto doveroso e di rispetto”. Così il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba. Il presidente della Regione Marco Bucci si è unito al lutto: "A nome di tutta la Regione Liguria esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica notizia della morte di Francesca Testino, stimata dipendente regionale del Centro per l'impiego di via Cesarea, che ha perso la vita a seguito del crollo di una palma in piazza Paolo da Novi a Genova. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Francesca, in un momento così drammatico che ci lascia sgomenti". Il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi si è recato sul luogo della tragedia e commenta: "A nome della giunta comunale esprimo profondo dolore. Ai familiari della vittima vanno le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento drammatico".

Il capogruppo dem in Regione Armando Sanna porta "La nostra solidarietà alla famiglia della vittima e a tutta la comunità genovese per questa assurda morte". Silvia Salis, candidata del centrosinistra a sindaco, esprime "Vicinanza e cordoglio alla famiglia e agli amici della vittima, in un momento così drammatico e difficile".

Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria, e Claudio Pensiero, collega e componente di segreteria Uil Fpl Genova, scrivono: "Apprendiamo con sgomento e dolore della morte tragica e improvvisa della nostra associata, Francesca Testino, avvenuta a causa dello sradicamento di una palma in piazza Paolo Da Novi a Genova. Siamo vicini alla famiglia, agli amici e ai colleghi di lavoro".

