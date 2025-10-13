Genova, Don Fiscer lancia il “FantaSanto”: un gioco religioso per coinvolgere gli studenti

Dopo il FantaSanremo e il Fantacalcio, arriva il “FantaSanto”, l’ultima trovata di don Roberto Fiscer, sacerdote genovese noto per la sua capacità di comunicare con i più giovani. Da quest’anno docente di religione cattolica in una scuola media del quartiere San Martino, don Fiscer ha ideato un gioco a tema religioso per rendere le lezioni più coinvolgenti e divertenti.

I ragazzi saranno divisi in squadre e, con un budget di “credici” (una moneta simbolica), dovranno collezionare figurine di santi, imparando ogni settimana informazioni nuove fornite anche tramite i social del sacerdote.

Il progetto unisce gioco ed educazione: in prima media si partirà dalla vita di Gesù, in seconda si parlerà della Chiesa e in terza si affronteranno temi di morale, sempre in linea con il programma scolastico.

“L’obiettivo – spiega don Roberto – è parlare ai ragazzi con il loro linguaggio e aiutarli a scoprire la bellezza della fede in modo divertente e attuale”

