Genova: domani tavola rotonda sulle ragioni del no al referendum
di Redazione
Una tavola rotonda per approfondire le ragioni del no al referendum costituzionale sulla giustizia. Questo il programma di "Giustizia: il no che difende", in programma domani alle ore 14.30 a Genova presso il Bi.Bi. Service di via XX Settembre 41.
L’iniziativa intende offrire un contributo al dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia, mettendo al centro il valore dell’autonomia della magistratura, dei diritti e dell’equilibrio costituzionale. Nel corso dell'evento, introdotto da Maurizio Calà, Segretario generale Cgil Liguria, interverranno: Alessandra Galli Presidente del Comitato GiustodireNO ligure, Concetta Manganaro Portavoce del Comitato ligure Avvocati per il No, Andrea Orlando ex ministro della giustizia e Christian Ferrari del Comitato nazionale "Società civile per il no".
