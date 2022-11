Genova, domani pomeriggio a Corte Lambruschini il X Congresso della sezione provinciale di ASPPI

Un evento importante che coniuga associazionismo sindacale e servizi al cittadino. Domani pomeriggio alle 17:30, allo Starhotel di Corte Lambruschini, è in programma il X Congresso di ASPPI Genova, l'Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari la cui sezione genovese è nata nel 1998 e che si occupa di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica per quanto concerne le problematiche più complesse riguardanti la proprietà immobiliare, della quale si impegna a difendere l'importanza e il valore sociale.

L'incontro di domani, che sarà poi seguito alle 19 da un aperitivo, prevede un importante numero di ospiti: Chiara Rodi e Francesco Ciserchi, della direzione "politiche della casa" per quanto riguarda il Comune di Genova, Pierluigi d'Angelo, presidente di Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali), Stefano Salvetti, segretario Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari), Antonio Piccioli, presidente regionale di Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), e Luca del Guasta, presidente provinciale di Fima (Federazione Italiana Mediatori Agenti D'Affari). Nel corso dell'incontro si parlerà di contratti concordati e di incentivi in caso di morosità, ma anche di bonus fiscali e del caro-bollette, spesso letale per i piccoli proprietari.

Ma chi è ASPPI e quale consulenza offre ai consumatori ai quali ricorda i propri diritti? ASPPI nasce a Bologna nel 1948 come un movimento spontaneo di cittadinanza attiva, nel quale impiegati, operai e liberi professionisti si organizzano per offrire i primi servizi a sostegno dei “piccoli” proprietari, e si impone fin da subito come un attore protagonista negli anni della Ricostruzione. Nel 1985 diviene un'associazione nazionale, e oggi conta più di 160 sedi operative dislocate in oltre 70 città, in ogni angolo d'Italia. ASPPI si occupa di validare i contratti di locazione a canone concordato e di rilasciare le relative attestazioni di rispondenza: diventando un socio dell'associazione (70 euro per la prima iscrizione e 50 per rinnovare poi ogni 12 mesi) si ottengono consulenze gratuite, servizi per gestire al meglio i propri immobili, e informazioni aggiornate sulle politiche abitative.