Liguria, il consigliere regionale Bozzano chiede un fondo per i cittadini contro il caro-energia

Un fondo regionale per gli aiuti ai cittadini e alle imprese liguri per fronteggiare il caro energia. È questa la richiesta del consigliere regionale ed ex sindaco di Varazze Alessandro Bozzano, che pensa di finanziare la nuova misura attraverso la percentuale del 4 per mille dell'Imu dei comuni della Liguria. La norma attualmente prevede che la percentuale fissa del 4 per mille del gettito dell'imposta municipale sugli immobili finisca a Roma, e ai comuni si lascia solo l'eccedenza che eventualmente vogliano richiedere ai cittadini proprietari. Secondo Bozzano ciò è inopportuno, dato che "le nostre famiglie e le aziende liguri stanno attraversando un momento di enorme difficoltà, e per questo è necessario partire con misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".