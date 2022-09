Caro energia, risparmiare si può: ecco come fare

Il boom dei costi dell'energia porterà conseguenze che in autunno, e ancor più in inverno, patiremo tutti. Le bollette di luce e gas sono già aumentate vertiginosamente, tanto che le conseguenze si stanno già facendo sentire in special modo nei bilanci di tutte quelle realtà produttive, patrimonio della nostra manifattura, che cercano oggi di correre ai ripari. Ma ai ripari devono correre anche le famiglie.

Nel frattempo il piano del Governo prevede l'abbassamento di un grado termosifoni, che comunque andranno spenti per 15 giorni. Si va verso mesi freddi dove l'attenzione al risparmio dovrà essere la parola d'ordine. In questo senso diversi enti e associazioni hanno diramato vedemecum, buone pratiche per contenere i consumi e alleggerire la bolletta.

Innanzitutto va ridotto il più possibile l’uso del gas per acqua calda sanitaria e per la cucina, l'illuminazione dovrebbe essere a LED, che inquina e consuma meno, durando anche di più. Poi bisogna fare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e nelle ore serali, dopo le 22 e non sopra i 40 gradi, staccare tutti gli apparecchi elettronici dalle prese di corrente: dal computer al decoder, alla tv, il cui rilevatore stand-by, va ricordato, consuma energia elettrica.

E poi ridurre la durata della doccia di due minuti, abbassando anche la temperatura dell’acqua. Per quanto riguarda il riscaldamento bisogna abbassare i termostati, anche di soli 2 gradi. Frigo e freezer andrebbero sbrinati con regolarità. Poi una pratica ormai conosciuta e che possiamo dire sdoganata: cuocere la pasta con il gas spento.