Genova: domani apre il nuovo ecosportello ambientale
di Redazione
A partire da domani, venerdì 16 gennaio, sarà operativo il nuovo Ecosportello Ambientale AMIU in piazza Santa Fede, un punto di riferimento per chi vive e lavora nel cuore del Centro Storico.
L’Ecosportello di piazza Santa Fede - accessibile dall’ingresso del Municipio I Centro Est - sarà aperto tutti i venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30.
L’inaugurazione di un nuovo Ecosportello ambientale nel Centro Storico è un segnale tangibile dell’impegno di AMIU nel fornire servizi sempre più accessibili e funzionali per la cittadinanza.
Nel Centro Storico sono presenti altri tre Ecosportelli Ambientali con i seguenti orari di apertura al pubblico:
· Ecosportello in via Prè 151r
aperto il lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30
· Ecosportello in via San Giorgio 7r
aperto ogni martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
· Ecosportello in via Della Maddalena 25r
aperto ogni mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Negli Ecosportelli è possibile ricevere informazioni utili ai cittadini sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ritirare contenitori e sacchetti per la raccolta dell’organico, segnalare eventuali disservizi, richiedere servizi su prenotazione, ritirare materiale informativo, richiedere il badge elettronico per l’apertura degli Ecopunti in caso di smarrimento, furto o semplicemente per attivare una nuova utenza.
