Genova dice addio a Stefano Kovac, presidente Arci Liguria, figura chiave dell'associazionismo

Genova perde una delle sue voci più riconoscibili nel mondo dell’impegno civile: è scomparso Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria, dopo una malattia che lo accompagnava da qualche tempo. Attivista instancabile fin dagli anni ’80, aveva dedicato la sua vita ai temi del pacifismo, della solidarietà internazionale e dei diritti dei migranti, diventando un punto di riferimento per l’associazionismo genovese e nazionale.

La sua storia attraversa alcune delle stagioni più significative dei movimenti sociali italiani. Dal 1992 all’interno dell’Arci, Kovac ha lavorato a lungo come operatore umanitario in aree di crisi e ha contribuito all’organizzazione del Genoa Social Forum e del Firenze Social Forum, due momenti emblematici delle mobilitazioni civili degli anni Duemila. Nel 2014 era diventato presidente di Arci Genova e, tre anni più tardi, portavoce del Forum del Terzo Settore cittadino. Dal 2022 guidava Arci Liguria, succedendo a Walter Massa.

Sulla sua pagina Facebook, la comunità che gli era vicina ha lasciato un messaggio semplice e affettuoso: “Il cuore di Stefano si è fermato, ma il suo spirito libero e gentile resta con chi lo ha amato e continuerà ad animare le battaglie in cui credeva”.

Arci ha ricordato la sua figura con grande partecipazione, sottolineando lo sguardo lucido che lo caratterizzava, la capacità di leggere la complessità senza perdere l’umanità e l’ironia, e quella rara attitudine a dire la verità senza ferire, stimolando invece riflessione e confronto. Per molti il suo modo di esserci – serio, discreto, generoso – aveva segnato profondamente la vita associativa della Liguria.

Un saluto commosso è arrivato anche dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha definito la sua scomparsa “una perdita che lascia sgomenti”. Per la prima cittadina, Kovac è stato un presidio continuo di attenzione verso le persone più fragili, un costruttore di ponti, una figura capace di unire mondi diversi dell’associazionismo e del sociale. “Genova perde un pezzo importante della sua coscienza civile”, ha dichiarato la sindaca, inviando un abbraccio alla famiglia.

A questi messaggi si aggiunge il ricordo di Rifondazione Comunista: "La morte di Stefano Kovac, Presidente Regionale Arci Liguria, lascia un vuoto profondo - scrivono Jacopo Ricciardi e Gianni Ferretti, segretari regionale e provinciale - non solo nel mondo dell’associazionismo e del terzo settore, ma anche tra tutte le persone che ogni giorno si impegnano per una società più equa, solidale e libera dalle disuguaglianze. Stefano è stato davvero, nel senso più pieno del termine, un volto amico del nostro impegno comune: un compagno capace di creare unità, tessere legami e mettere in dialogo percorsi ed esperienze diverse, sempre guidato dai valori della giustizia sociale e dalla difesa dei più deboli. Attraverso il suo lavoro quotidiano – come dimenticare il Genoa Social Forum – ha saputo rappresentare chi non ha voce, proteggere diritti troppo spesso ignorati e rafforzare quella rete di solidarietà che sostiene le nostre comunità. Il suo contributo ha accompagnato e sostenuto molte delle battaglie che portiamo avanti nei quartieri, nelle piazze e in tutti i luoghi dell’impegno politico e sociale. Siamo vicini alle compagne e ai compagni genovesi e liguri dell’Arci; così come a tutte e tutti coloro che hanno condiviso con lui attività, lotte, discussioni appassionate e battaglie necessarie per l’uguaglianza e la dignità. Ma soprattutto vogliamo abbracciare la sua famiglia: i suoi figli e sua moglie Silvia, che con forza, amore e coraggio gli è stata accanto in ogni momento".

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del Partito Democratico: "Con grande dolore apprendo della scomparsa di Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria e figura riferimento nella solidarietà, nei diritti e nella coesione sociale. Stefano è stato un costruttore di comunità, un uomo di impegno autentico che ha lasciato un segno profondo nella nostra regione. A nome mio, del gruppo regionale PD e dei colleghi esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e a chi ha potuto apprezzarne la passione, la sensibilità e lo straordinario senso civico. Liguria perde una voce preziosa e un esempio che resterà nella memoria di molti", dichiara il capogruppo in regione Armando Sanna.

Cgil Genova - "Stefano è mancato: è una di quelle notizie che non si vorrebbe mai ricevere. In ognuno di noi c'è un pensiero a lui dedicato: compagno di viaggio in tante battaglie per i diritti, amico e interlocutore attento, sensibile, diplomatico ma determinato. Terremo vivo il suo ricordo nel nostro lavoro e nelle nostre lotte per una società più giusta. Ci mancherà tantissimo. Condoglianze alla famiglia e a tutte le compagne e compagni dell'Arci"-

