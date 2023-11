Genova, dibattito sullo Skymetro: ecco le criticità contestate

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Questa mattina in consiglio comunale a Genova è stato affrontato il tema del progetto dello Skymetro, il prolungamento della metropolitana sino a Molassana finanziato dal ministero dei Trasporti con 398 milioni di euro, i cui lavori dovrebbero cominciare nel 2024 per giungere al termine nel 2027. L'assessore alla mobilità e trasporto pubblico comunale, Matteo Campora ha iniziato il dibattito spiegando i miglioramenti apportati al progetto, come la distanza aggiunta che separerebbe l'opera dagli edifici di Sant'Agata, che prima era di circa 17-18 metri e ora è di 25 metri. "La presenza dello Skymetro era troppo vicina al centro abitato e abbiamo cambiato il progetto. Il percorso è stato modificato e reso simile in modo che viaggi sull'argine a una distanza di 25 m dalle case. Il progetto ora è in fase autorizzativa con queste modifiche".

L'ingegnere del Comune Emanuele Scarlatti ha poi preso la parola per spiegare la parte tecnica:"Si tratta di un percorso di 6,65 km con un intervallo tecnico di ogni treno di 5 minuti. La velocità commerciale è calcolata per essere 36 km all'ora e il tracciato sarà percorribile per tutti i treni in esercizio di prima, seconda e terza generazione. Il Viadotto sarà una struttura in acciaio e le pile invece che lo sorreggono saranno fatte di calcestruzzo. La copertura invece sarà composta da pannelli fotovoltaici. L'alveo del torrente non viene toccato da nuove costruzioni. Ci saranno tre gruppi di scale e 4 ascensori. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico è emerso che si può costruire la struttura senza pericoli".

Il dibattito si è poi acceso quando è intervenuto il presidente regionale di Legambiente Stefano Bigliazzi: "Non si può costruire su una falda acquifera del Bisagfno, i cambiamenti climatici sono un problema che può interferire, se si blocca la falda andiamo nei guai. Oltretutto non sono 60.000 i passeggeri che tutti i giorni useranno lo Skymetro. I costi dei lavori poi sono aumentati di molto e i lavori non sono neanche ancora iniziati".

Altri membri poi hanno sollevato altre criticità come il lato estetico dell'opera e il possibile degrado che potrebbe causare. E poi andrebbe considerato l'impatto sociale dello Skymetro sulla cittadina.