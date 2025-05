Genova Design Week, “The Staff Your Dreams Are Made Of”: l’installazione di TÒ SU al Galata Museo del Mare

Dal 23 maggio al 6 giugno 2025, il Galata Museo del Mare ospita THE STAFF YOUR DREAMS ARE MADE OF, installazione cinematografica multicanale firmata dal duo artistico TÒ SU (Martina Mahlknecht e Martin Prinoth), a cura di Maria Pina Usai e Ines Richter. L’iniziativa è parte di Zones Portuaires/Genova, progetto transdisciplinare che indaga il rapporto tra città e porto attraverso linguaggi artistici, visioni critiche e riflessioni sul paesaggio marittimo contemporaneo.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 23 maggio alle ore 18.00, con una visita speciale alla presenza degli artisti e delle curatrici. L’ingresso sarà gratuito per l’accesso al piano dell’installazione.

Allestita al quarto piano del museo, l’opera trasforma una cabina dell’equipaggio, ricostruita in scala reale, in uno spazio immersivo e sonoro. Qui si intrecciano le voci di cinque lavoratori filippini delle navi da crociera, in un montaggio che unisce documentario e performance, offrendo uno sguardo intimo e corale su una realtà spesso invisibile. Oltre le luci dell’intrattenimento galleggiante, il lavoro migrante emerge come specchio delle tensioni globali e delle contraddizioni del turismo contemporaneo.

Durante l’intero periodo espositivo, l’opera sarà accompagnata da un public program che coinvolgerà il territorio, la città e il museo.

Domenica 25 maggio, ore 17 – Sala Coeclerici, Galata Museo del Mare: Sguardi oltre il ponte, incontro sull’estetica turistica e lo sguardo crocieristico, con la designer navale Malvina Guarnieri e il sociologo Lorenzo Domaneschi. Modera Arianna Maestrale, curatrice d’arte.

Mercoledì 28 maggio, ore 21 – Ad Astra Cinemino (Vico della Cittadella 6): proiezione del film Portuali di Perla Sardella, a cura di DisorderDrama.

Giovedì 29 marzo maggio, ore 17 – Galata Museo del Mare: visita dialogata con la storica dell’arte Francesca Busellato, sul rapporto tra installazione e città.

Giovedì 5 giugno, ore 17 – visita con Giorgia Barzetti, curatrice del MEI e del Galata, per esplorare l’opera in dialogo con la visione museale.

Venerdì 6 giugno, ore 17 – Deriva urbana da Ponte dei Mille al museo, condotta dal collettivo Mixta, seguita da una visita finale con le curatrici.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti: www.zonesportuaires-genova.net

