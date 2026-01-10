Genova, denuncia di aggressione omofoba, Zan (Pd): "Governo approvi una legge contro i crimini d’odio"

L’aggressione subita a Genova da Domenico Cerqua, 19 anni, accoltellato e sfregiato al volto al culmine di un'aggressione denunciata come omofoba, riaccende il dibattito sull'opportunità di una normativa specifica contro i crimini d’odio. A intervenire è Alessandro Zan, eurodeputato e responsabile Diritti della segreteria del Partito Democratico, che definisce l’episodio "gravissimo e inaccettabile" e lo indica come l’ennesima manifestazione di omofobia nel Paese.

Zan esprime piena solidarietà al giovane per il coraggio dimostrato nel denunciare pubblicamente l’accaduto e sottolinea come simili violenze siano alimentate da un clima che tende a minimizzare l’odio e a lasciare sole le persone Lgbtqia+. Per questo chiede al governo una condanna netta e interventi concreti a tutela delle vittime, ribadendo l’urgenza di approvare al più presto una legge contro i crimini d’odio.

