Genova, denuncia di aggressione omofoba, Zan (Pd): "Governo approvi una legge contro i crimini d’odio"
di Redazione
Eurodeputato e responsabile Diritti della segreteria Pd, l'esponente dem ribadisce l'urgenza di una normativa specifica
L’aggressione subita a Genova da Domenico Cerqua, 19 anni, accoltellato e sfregiato al volto al culmine di un'aggressione denunciata come omofoba, riaccende il dibattito sull'opportunità di una normativa specifica contro i crimini d’odio. A intervenire è Alessandro Zan, eurodeputato e responsabile Diritti della segreteria del Partito Democratico, che definisce l’episodio "gravissimo e inaccettabile" e lo indica come l’ennesima manifestazione di omofobia nel Paese.
Zan esprime piena solidarietà al giovane per il coraggio dimostrato nel denunciare pubblicamente l’accaduto e sottolinea come simili violenze siano alimentate da un clima che tende a minimizzare l’odio e a lasciare sole le persone Lgbtqia+. Per questo chiede al governo una condanna netta e interventi concreti a tutela delle vittime, ribadendo l’urgenza di approvare al più presto una legge contro i crimini d’odio.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie