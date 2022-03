Genova, Dello Strologo: "La sicurezza non è di destra né di sinistra. E' un diritto di tutti i cittadini"

di Redazione

Il candidato sindaco del centrosinistra raccoglie l'allarme lanciato dal procuratore Pinto. "A Sampierdarena i commercianti chiuderanno tutti insieme per paura di essere rapinati"

"La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini, non è né di destra né di sinistra. Se la società è lacerata, se perde i suoi riferimenti, perde sicurezza. Parlando con i commercianti di Sampierdarena, ho saputo che hanno deciso di chiudere tutti insieme per evitare di essere rapinati". In occasione della presentazione del suo point elettorale di via Cesarea, il candidato sindaco del centrosinistra Ariel Dello Strologo nel corso della Diretta Live di Telenord risponde così all'allarme lanciato dal procuratore Francesco Pinto.