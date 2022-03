Genova, Dello Strologo al convegno del Comune annuncia: "Domani incontro con Signorini sui depositi chimici"

di Redazione

"Sono venuto a Tursi per verificare i progetti in cantiere e sentire i dirigenti. Domani appuntamento importante? Non ho intenzione di illudere la gente"

Anche Ariel Dello Strologo, candidato sindaco avversario di Marco Bucci, questa mattina ha partecipato al convegno organizzato dal Comune di Genova sul Pnrr e le opportunità per il territorio.

"Sono qui per verificare i progetti che l'amministrazione ha messo in cantiere, sentire e vedere i dirigenti del Comune per me è un'opportunità notevole, ora sarà mia cura verificare se la qualità di questi progetti va in una direzione favorevole alla città".

A margine del convegno Dello Strologo ha rivelato che domani incontrerà il presidente dell'Autorità portuale Paolo Signorini per discutere di varie questioni, prima fra tutte il trasferimento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani da Multedo.

"Ho intenzione di affrontare questo problema in maniera concreta, cercando una soluzione che sia positiva per i cittadini e per il porto - ha detto Dello Strologo - ma non mi esprimo su ipotesi fino a che non ci sono certezze. Non ho intenzione di illudere le persone, come si sta facendo anche per la soluzione Ponte Somalia, che non darei affatto per sicura".