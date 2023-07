Genova, Delfino alla Rems di Pra': consiglio comunale compatto a tutela dei residenti

Il consiglio comunale di Genova ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, proposto dalla consigliera di minoranza Rita Bruzzone (Pd) sul tema dei problemi di convivenza tra i residenti di Pra' e la struttura Rems Villa Caterina, dove sabato arriverà Luca Delfino e da dove nei giorni scorsi è fuggito (e poi rientrato) un ospite.

Il documento chiede a "sindaco e giunta di attivarsi presso la Regione per la costruzione di un confronto istituzionale con prefettura, Asl e ministero che veda il coinvolgimento anche del Comune per risolvere il problema della prossimità tra Rems e abitazioni e della vigilanza esterna".

Nel testo si legge: "Villa Caterina, inaugurata nel 2011 per accogliere pazienti psichiatrici, è stata trasformata nel 2016 in Rems in condizioni di provvisorietà in attesa di una nuova struttura nello spezzino ma la condizione di provvisorietà è diventata definitiva senza alcun confronto istituzionale". E ancora: "La struttura è vicinissima alle abitazioni che in alcuni casi confinano con la medesima e che da molti anni ormai i residenti denunciano l'impossibilità di convivenza per molteplici episodi di allontanamento volontario dei pazienti che spesso si sono ritrovati nei loro giardini o per le continue urla e invettive a loro rivolte e comunque per la preoccupazione anche della incolumità stessa dei pazienti ogni qualvolta tentano la fuga".

Intanto per giovedì i residenti della zona hanno organizzato una manifestazione di protesta di fronte alla struttura.