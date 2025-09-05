Genova, dall'8 settembre nuovi orari per gli Ecosportelli AMIU del Centro Storico

Da lunedì 8 settembre gli Ecosportelli AMIU del Centro Storico di Genova adotteranno nuovi orari di apertura. I tre punti di riferimento cittadini modificheranno i giorni e le fasce orarie per l’accesso ai servizi legati alla raccolta e alla gestione dei rifiuti.

Orari – L’ecosportello di via Prè 151r sarà aperto il lunedì dalle 8:30 alle 12:30 e il giovedì dalle 15:30 alle 18:30. In via San Giorgio 7r lo sportello sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8:30 alle 12:30. Infine, in via della Maddalena 25r sarà possibile rivolgersi agli operatori il mercoledì dalle 15:30 alle 18:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Servizi – Gli Ecosportelli sono pensati per supportare residenti e lavoratori del Centro Storico. Presso gli sportelli è possibile ricevere informazioni aggiornate sulle modalità di raccolta differenziata, ritirare contenitori e sacchetti per l’organico, ma anche segnalare eventuali disservizi e problematiche legate al servizio ambientale.

Badge elettronico – Un aspetto importante riguarda la gestione dei badge per l’accesso agli Ecopunti. Gli utenti possono richiedere il rilascio di nuove tessere in caso di attivazione di utenze, smarrimento o furto. Questo strumento è indispensabile per utilizzare correttamente i punti di conferimento situati in diverse aree del Centro Storico.

Obiettivi – AMIU sottolinea come la rimodulazione degli orari sia finalizzata a migliorare l’accessibilità e a distribuire in maniera più funzionale i flussi di utenti. L’intento è garantire un servizio più ordinato e vicino alle esigenze di chi quotidianamente usufruisce delle strutture per la gestione dei rifiuti.

Cittadini – Gli Ecosportelli rappresentano un riferimento costante per le comunità residenti nelle zone più dense e storicamente complesse della città. Le nuove fasce orarie cercano di tenere conto dei diversi ritmi quotidiani, favorendo la possibilità di rivolgersi agli sportelli in momenti della giornata differenziati.

Informazioni – AMIU invita gli utenti a consultare regolarmente i propri canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sugli orari o sui servizi. La gestione della raccolta differenziata in un’area come il Centro Storico richiede attenzione costante, e gli sportelli rimangono uno strumento diretto di contatto con la cittadinanza.