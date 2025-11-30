Genova, dal Comune 156mila euro per la messa in sicurezza dell'asilo don Acciai

La giunta comunale genovese, su proposta dell'assessore a Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico per la messa in sicurezza del muro sottostante la scuola materna don Acciai, al piano terra dell'immobile di proprietà comunale in via Napoli 46, nel quartiere del Lagaccio. In particolare l'intervento, da 156.000 euro, riguarda il muro di contenimento che delimita l'area esterna, che poggia su un terrapieno, a uso della scuola materna e l'uscita di emergenza dei locali adibiti a posto auto del condominio.

Cittadini preoccupati - «Una risposta concreta a una criticità segnalata dai residenti, dal personale scolastico e dalle famiglie durante il nostro sopralluogo di settembre - commenta la sindaca Silvia Salis - avevamo constatato di persona le condizioni del muro e ascoltato le legittime preoccupazioni di chi, ogni giorno, vive e lavora in quella scuola. Per questo ci eravamo presi un impegno preciso, che oggi inizia a tradursi in atti concreti. Rimettere in sicurezza quell'area significa restituire ai bambini e alle bambine il diritto fondamentale di vivere uno spazio educativo e di svago all'aperto e in sicurezza. Continueremo a monitorare da vicino il territorio, attraverso il confronto costante con i Municipi e con i cittadini, anche grazie allo strumento delle giunte itineranti che, già dai primi due appuntamenti, ci hanno consentito di toccare con mano le richieste della cittadinanza e le esigenze del territorio».

