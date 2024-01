Genova, da lunedì 15 via alle nuove proposte di AMT: gratuità per under 14 e over 70, ma aumenta il costo dei singoli biglietti

Da domani, lunedì 15 gennaio, in via sperimentale per un anno, entra in vigore la nuova offerta tariffaria AMT: una proposta innovativa, studiata per essere maggiormente accessibile e che punta all'attrattività. L'obiettivo è avvicinare e fidelizzare l’utente all’uso del mezzo pubblico, allacciandolo alla grande rete XXL di AMT: il modo più semplice, conveniente e attrattivo per muoversi senza pensieri sul territorio metropolitano di Genova.

Tra le novità che entreranno in vigore da domani, nuove forme di gratuità per i residenti nella Città metropolitana di Genova: over 70 (a partire dalle ore 9.30) e under 14 potranno muoversi senza alcun costo sull’intera rete AMT. Per farlo dovranno essere in possesso di una card CityPass che può essere richiesta presso le biglietterie AMT al costo di 10 euro per diritti di segreteria oppure online da giovedì 11 gennaio sul sito di AMT senza costi, gratuitamente (in questo caso la CityPass sarà dematerializzata e scaricabile sullo smartphone). Chi è già in possesso di un CityPass non dovrà effettuare nessuna operazione perché la gratuità verrà caricata in automatico dal sistema AMT senza necessità di recarsi nelle biglietterie o fare richieste on line.

Tra le novità già in vigore dal 1° gennaio 2024 anche l’utilizzo gratuito della metro in tutte le fasce orarie che si è aggiunto alla già attiva gratuità h24 degli impianti verticali. Con una differenza rispetto a prima: l’utilizzo gratuito di entrambe le tipologie di mezzi è dedicato solo ai residenti nella Città metropolitana di Genova che per beneficiare della gratuità dovranno esibire, in caso di controllo, un documento d’identità in corso di validità che attesti la residenza in uno del Comuni di Città Metropolitana.

Gli abbonamenti annuali si potranno acquistare al costo di 295 euro: saranno validi sulla rete urbana e provinciale, Volabus, Navebus, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure, Ferrovia Genova Casella e rete urbana genovese di Trenitalia.

Stesso discorso per i ragazzi sotto i 26 anni, che pagheranno 200 euro.

Per le stesse tratte, gli abbonamenti mensili costeranno 48 euro, mentre i settimanali salgono a 22.

Aumentano i biglietti singoli: un unico tagliando da 2 euro valido 110 minuti sulla Grande AMT rete urbana e provinciale, senza alcun limite legato alle zone; l'integrato con Trenitalia costerà invece 2,20 euro con una durata aumentata a 110 minuti e una validità estesa alla Grande AMT rete urbana e provinciale + rete urbana genovese Trenitalia.