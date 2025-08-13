Genova d’estate: arte, storia e mare tra Galata, Lanterna e Museo dell'Emigrazione

Durante il mese di agosto, Genova accoglie cittadini e turisti con un’offerta culturale ricca e suggestiva.

Galata Museo del Mare - aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00), ospita due esposizioni che trasformano il mare in un’esperienza artistica e interiore:on “Terra e Mare”, il museo rende omaggio ad Adriano Leverone (1953–2022), tra i maggiori scultori e ceramisti italiani contemporanei. La mostra riunisce circa trenta sculture in grès e due in bronzo, realizzate tra il 1990 e il 2010. Le opere esprimono l’equilibrio tra opposti e quindi mare e terra, energia e quiete, con forme pure e colori intensi. Ad accogliere i visitatori, nell’atrio, è la monumentale installazione Terra e Mare (1992), che invita fin da subito a una riflessione profonda sul rapporto tra uomo e natura.

Al secondo piano, la personale “Sulle onde in cerca della libertà” di Louise Durocher, curata da Luciano Caprile, propone un viaggio poetico attraverso dieci sculture in marmo di Carrara e granito nero dello Zimbabwe. Le forme levigate e sinuose rappresentano il mare come simbolo di trasformazione e ricerca interiore. L’allestimento, raffinato ed evocativo, culmina in un video in cui l’artista stessa racconta il proprio percorso creativo, offrendo un’esperienza immersiva e intima.

La Lanterna di Genova - Simbolo della città, sarà visitabile durante tutto il mese di agosto nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Una splendida occasione per scoprire il faro più antico ancora in attività in Italia e godere di una vista unica sul porto e sul mare.

Il MEI, Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana - Sarà aperto per Ferragosto e per tutto il mese nei giorni di sabato, domenica e lunedì, dalle 10.00 alle 18.00. Il museo racconta le storie, le speranze e le sfide di milioni di italiani emigrati nel mondo, in un percorso emozionante che intreccia documenti storici, testimonianze e installazioni multimediali.

