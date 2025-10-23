Genova, Culmv: Antonio Benvenuti rieletto console, per lui è il sesto mandato

Antonio Benvenuti resta al timone della Compagnia Unica Paride Batini. Il leader della Culmv è stato rieletto console per la sesta volta consecutiva, ottenendo 671 preferenze, pari all’84% dei voti espressi. La consultazione, che si è svolta da lunedì fino al pomeriggio di oggi, ha visto partecipare 802 soci su 975 aventi diritto, un’affluenza che ha raggiunto l’82%.





Riconfermata anche la squadra di vertice: Francesca Ceotto, la prima donna entrata nel consiglio di amministrazione della Culmv nel 2022, ha raccolto 655 voti, mentre Luca Ledda ne ha ottenuti 595. Confermati infine i consiglieri uscenti Stefano Benzi (563), Lorenzo Mangini (559), Luigi Cianci (531) e Paolo Pastorino (455).

Benvenuti, 74 anni, nel privato grande tifoso della Sampdoria, guida la Compagnia Unica dal 2009, anno della morte di Paride Batini. «È un segnale di fiducia e di stabilità», ha commentato Benvenuti. «La rotta è chiara e condivisa: non sono solo», ha aggiunto.

Un gruppo consolidato, dunque, che continuerà a lavorare insieme nei prossimi anni. Tra le principali sfide all’orizzonte, quella del 2027, quando si aprirà la gara per l’affidamento del lavoro temporaneo nel porto di Genova — un passaggio chiave per il futuro dei “camalli” e dell’intero scalo portuale.

